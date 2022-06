experimenta: Eine Frage des Geschmacks

Ob beim Essen, der Mode oder in der Liebe – ­warum mögen Menschen, was sie mögen? Dieser Frage geht die experimenta mit der selbst ­entwickelten Sonderausstellung »Geschmacksfragen« auf den Grund. Bis zum 8. Januar 2023 können die Besucherinnen und Besucher den ­eigenen Geschmack erkunden und gewinnen eine neue Sicht auf die vielen Entscheidungen, die sie täglich treffen.

Die neue Sonderausstellung ist im Stil einer bunten Shoppingmall gestaltet, in der die Gäste in fünf Abschnitten zu den Themen Essen, Musik, Wohnen, Liebe und Mode auf Entdeckungstour gehen. An den 24 Mitmachstationen stehen sie vor der Wahl: Welche Speisen sind lecker, welche eklig? Wie sieht der eigene Lieblingsstuhl aus – überzeugt er mit Design oder durch Funktion? Welche Schönheitsideale existieren in den Köpfen und welche Stimmen werden als attraktiv wahrgenommen? Doch nicht nur Entscheidungen sind beim Besuch der Ausstellung gefragt, sondern auch Kreativität: Im Themenfeld Mode können die Besucherinnen und Besucher einen Sneaker selbst designen und auf der Musikfläche einen Hit zum Mittanzen komponieren. Mit jeder gespielten Station verfeinert sich ein individuelles Profil, das den Besuchenden zeigt, was ihren persönlichen Geschmack ausmacht und was sie mit anderen verbindet – oder von anderen unterscheidet. Durch das entstehende Geschmacksmuster erfahren die Gäste Neues über sich selbst und können speziell beim Vergleich mit anderen Profilen herausfinden, wie einzigartig der eigene Geschmack wirklich ist. »Eine wichtige Erkenntnis ist jedoch: Es gibt nicht den einen richtigen Geschmack«, betont Dr. Christian Sichau, Leiter des Ausstellungsteams. Unterschiedliche Vorlieben seien ganz normal und nichts Negatives. Am Ende der Ausstellung erhalten die Gäste eine Zusammenfassung mit ihren persönlichen Geschmacksentscheidungen. Ist es wirklich so, dass Jazz-Liebhaber automatisch auch skandinavisches Design mögen? So sehr sich über Geschmack streiten lässt, so deutlich zeigen die entstandenen Geschmacksmuster, dass gemeinsame Vorlieben auch verbinden. Wer möchte, kann seine Geschmacksentscheidungen und das daraus resultierende Profil der Forschung zur Verfügung stellen. Die experimenta arbeitet für »Geschmacksfragen« mit Forschenden der Hochschule Heilbronn, der Bergischen Universität Wuppertal und dem Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt zusammen. Ziel ist es, mithilfe der anonymisierten Besucherdaten wissenschaftlich mehr über das Phänomen Geschmack herauszufinden. Dabei kann jede und jeder sich beteiligen, nicht nur in der Sonderausstellung, sondern auch über die eigens entwickelte App »Unite in Taste«. Sie basiert auf den Themen der Ausstellung, kann aber auch unabhängig von ihr genutzt werden. Darin gestalten Nutzerinnen und Nutzer ihren digitalen Avatar, mit dem sie dann spielerisch das Thema Geschmack erkunden.

Sonderausstellung »Geschmacksfragen«

bis So. 8. Januar 2023 · experimenta · Experimenta-Platz · 74072 Heilbronn

Mo. bis Fr. 9 bis 17 Uhr · So. und an Feiertagen: 10 bis 18 Uhr

www.experimenta.science