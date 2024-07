Im Gasometer Pforzheim erleben die Besucher den weltberühmten Zeus-Altar der antiken Stadt Pergamon in einem atemberaubenden dreidimensionalen Rundumblick auf einer riesigen Leinwand. In den Sommerferien lädt der Gasometer herzlich zu einer Veranstaltungsreihe mit einer Vielzahl spannender Aktivitäten für die ganze Familie ein.

Jeden Freitag in den Sommerferien ist »Oma und Opa«-Tag. Der Eintritt für Senioren ist auf 7 Euro reduziert und um 11 Uhr kann die Familienführung zugebucht werden. Kinder bis 16 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt. So kann man gemeinsam einen besonderen Tag verbringen und unvergessliche Momente erleben. Auf den Spuren des spannenden Pergamon-Paradoxons begeben sich die Besuchenden bei der »Wahr oder Falsch Führung«, die jeden Dienstag, Samstag und Sonntag um 12 Uhr stattfindet und für Jung und Alt geeignet ist. In dieser Führung mogeln sich tatsächlich falsche Geschichten ein. Diese gilt es zu erkennen, diejenigen mit den meisten richtigen Antworten gewinnen einen kleinen Preis. Jeden Mittwoch um 11 Uhr wird für die kleinen Besuchenden des

Gasometers, die vielleicht auch im Hort oder in der Ferienbetreuung sind, die Blaue Stunde angeboten. So können sie in die magische Atmosphäre der Märchenstunde im Gasometer eintauchen! Hier werden Geschichten erzählt, und anschließend wird zum Basteln eingeladen. Weitere Highlights beim Sommerferienprogramm sind das »Kinderquiz und Panoramasuchspiel«, bei dem die Teilnehmer viele tolle Preise gewinnen können, öffentliche Führungen, die faszinierende Details über den Gasometer und seine Ausstellungen erfahrbar machen und die große Bistro-Dachterrasse mit herrlichem Blick auf die Enz, die jeden Besuch auch kulinarisch gelungen abrundet. Mehr zum Ferienprogramm erfährt man unter gasometer-pforzheim.de.

Gasometer Pforzheim

Hohwiesenweg 6 · 75175 Pforzheim · www.gasometer-pforzheim.de