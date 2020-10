Familien-Halloween im Skyline Park

Geister schreien, Hexen lachen, der Skyline Park lässt´s an Halloween wieder krachen. Neben schaurigen Walk Acts und gruseliger Dekoration im Park wartet auch ein ganz neues Geisterbahn-Erlebnis! Besucher lassen sich in der extra für Halloween noch gruseliger gestalteten Geisterbahn von Horror-Szenarien und Live-Erschreckern in Angst und Schrecken versetzen. Über 60 Attraktionen bieten schaurig-schöne Tage im Skyline Park.

Herbstliche Grusel-Stimmung in Bayerns größtem Freizeitpark

Nebelschwaden ziehen über das Land, bunt verfärbtes Laub fällt lautlos von den Bäumen. Von irgendwoher aus der Ferne hört man ein fernes Schreien… Der Skyline Park empfängt seine Besucher zu Halloween mit einer besonderen Stimmung. Bäume, Teiche und Grünanlagen bieten den Besuchern ein herbstliches Parkerlebnis. Zahlreiche Kürbisse und Blumen, hübsch auf Strohballen gebettet, runden als Dekoration den stimmungsvollen Halloween-Besuch ab. Zudem treiben unheimliche Gestalten, wie XXL-Vampire, ihr Unwesen im Skyline Park. Da sie hoch auf Stelzen stehen, sind sie schon von Weitem zu sehen. Man darf an den drei Aktionstagen gespannt sein – hinter jeder Ecke könnte die nächste Grusel-Erscheinung lauern!

Geisterbahn 2.0

Ein ganz neues Geisterbahnerlebnis wird den Besuchern dieses Jahr zu Halloween geboten. Neue Szenen wurden in der „Geisterschlange“ ergänzt – noch gruseliger und sicher nichts für schwache Nerven. An den drei Aktionstagen wird das Grusel-Erlebnis auf die Spitze getrieben: Zusätzlich warten Live-Erschrecker in der Geisterbahn, um alle in vermeintlich harmlosen Momenten aus dem Hinterhalt zu erschrecken.

Um die Gäste auf die schaurig-schöne Fahrt einzustimmen, wird der Vorplatz der Geisterbahn zusätzlich von gruseligen Gestalten heimgesucht. So wird auch das Anstehen zum lustigen Grusel-Erlebnis!

Weltrekord-Aussicht aus dem Allgäuflieger

Man möchte sich einen Überblick über das schaurige Treiben verschaffen? Kein Problem – im Allgäuflieger, dem höchsten Flugkarussell der Welt, schweben die Gäste über den Dingen und genießen einen spektakulären Ausblick über den Park und in die Berge. Mit 150 m Höhe ist der Allgäuflieger dreimal so hoch wie der Sky Wheel, Europas höchster Überkopf-Achterbahn, höher als die Münchner Frauenkirche und fast so hoch wie das Ulmer Münster.

Am Samstag, 24. Oktober, Sonntag, 25. Oktober und Samstag, 31. Oktober 2020 gibt es Sondereintrittspreise für kostümierte Gäste. 25,- Euro für Besucher über 150 cm anstatt 33,- Euro und 20,- Euro für Besucher zwischen 110-149 cm anstatt 26,- Euro. Als Verkleidung gelten nur Kostüme, die aus mindestens zwei Teilen bestehen. Ein Hexenhut allein genügt zum Beispiel nicht. Weitere Infos gibt es unter www.skylinepark.de