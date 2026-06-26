Firebowl Neckarsulm: Die moderne Art des Bowlens

Das Firebowl Hyperbowling gehört zu den modernsten Bowlingcentern Deutschlands und bietet viele verschiedene Aktivitäten für die ganze Familie an. Zusätzlich stehen auch Angebote wie Billard, Dart und etliche Spielautomaten wie Flipper, Tischkicker und auch Boxerautomaten zur Auswahl. Besucher haben die Möglichkeit, individuelle Events wie Kindergeburtstage, Teens Partys, Jungengesellenabschiede, Familien- oder Firmenfeiern zu planen. Montags kann die Location sogar exklusiv gemietet werden. Für das leibliche Wohl ist mit einem Restaurant sowie einem Biergarten mit jeweils 60 Sitzplätzen gesorgt. Burger, Pizza sowie ausgewählte indische Speisen stehen auf der Speisekarte. Ebenfalls angeboten werden über 60 frisch gemachte Cocktails sowie eine große Auswahl an Gin, Wodka, und Whiskey.

Firebowl Neckarsulm

Deutschordensplatz 1, 74141 Neckarsulm

Tel. 07132-7049180, www.firebowl-hyper.de