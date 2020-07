»Floisch in Vollendung«

Rauch-Aromen liegen in der Luft - die Sonne scheint am Himmel - und auf dem Grill bruzelt das Fleisch. Die Steak-Saison ist eröffnet und MORITZ sorgt mit einer kleinen Fleischkunde von Entrecôte bis zum T-Bone Steak für das nötige Hintergrundwissen. So kann man

perfekt in die Grill-Saison starten und den richtigen Fleischgeschmack zu finden.

Der Klassiker unter den Steaks ist und bleibt das legendäre T-Bone Steak. Männer- oder besser gesagt Cowboy-Herz, was willst Du mehr? Ähnlich dem Porterhouse besteht das T-Bone aus einem Teil Rostbraten und einem großen Filetanteil, dessen Größe den Unterschied zum T-Bone-Steak bestimmt. Beide Fleischteile sind durch einen Knochen getrennt. Der Knochen ist aufgrund seiner T-Form für die Namensgebung verantwortlich. Ein besonders zartes und kurzfaseriges Stück Fleisch ist das sogenannte »Tri Tip«, geprägt durch seine außergewöhnliche dreieckige Form. Damit es durch das Grillen nicht zäh wird, muss es gut abgehangen sein.

Wessen Gaumen eher für ein besonders zarte Steak schlägt, der ist beim Rump-Steak (Sirloin) genau richtig. Das Steak ist sehr mager und besteht aus dem besten Teil der Keule, das hinter dem Roastbeef liegt. Es wird vier bis sechs Zentimeter dick geschnitten und wiegt bis zu zwei Kilogramm. Serviert wirdd das Steak klassisch mit Gemüse oder Salat und gebackenen Kartoffeln. Es hat einen kräftigeren Fleischgeschmack als ein Filet und sollte aufgrund der geringen Marmorierung nur kurze Zeit gegrillt werden.

Beim Ribeye-Steak (mit Knochen auch Prime Rip genannt bzw. Hochrippe; Entrecôte) schmeckt man den wilden Westen - ein Steak mit der nahezu perfekten Mischung aus Geschmack und Textur. Es wird aus dem mittleren Teil der Hochrippe geschnitten, der zwischen Schulter und Keule liegt. Charakteristisch ist neben der guten Marmorierung der auffällige Fettkern.

Zu guter Letzt noch der »Rinderlappen«. Das Flank-Steak stammt aus dem unteren Rippenbereich und ist ein sehr langfaseriges Stück Fleisch - ursprünglich nur für arme Feldarbeiter oder Cowboys interessant. Man sollte es vor dem Grillen marinieren, damit es ein Genuss wird, und nach dem Grillen in dünne Streifen entgegen der Muskelfasern aufschneiden.