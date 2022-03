Freibad Hoheneck: Auswintern mit Wüstenstaub

Der Saharastaub verfärbte nicht nur den Himmel über Deutschland – er legte sich auch im Freibad Hoheneck auf die Fliesen in den bereits Wasser-entleerten Becken. Da heißt es: Hand an- und Fliesen freilegen. Denn nur so kann das Freibad-Team Hoheneck erkennen, wie viele und welche Fliesen nach dem Winter Schaden genommen haben. Rund 1.000 Fliesen werden in jedem Frühjahr bis zum Saisonstart im Mai getauscht. Aber zuerst steht Fleißarbeit mit Schrubber und Kärcher an. Aktuell wird im Kinder- und Nichtschwimmerbecken gereinigt, danach folgen die vielen Fliesenreparaturen. Das große Schwimmerbecken ist noch mit Wasser gefüllt, das Wasser-Ablassen und die Putzaktion werden in den kommenden Wochen umgesetzt - hoffentlich ohne weiteren Wüstenstaub.Das Auswintern im Freibad dauert circa sechs Wochen – dann können die Türen im Mai geöffnet werden.