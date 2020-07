Hier ist Spaß, Entspannung und Abkühlung garantiert: Das Freibad Schenkensee in Schwäbisch Hall bietet alles, was man braucht, um abzuschalten und den Alltagsstress zu vergessen.

Am 1. Juli startete das Bad in die Saison 2020. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall haben als Betreiber der Anlage ein Konzept erarbeitet und umgesetzt, um Badespaß und einen schönen Tag zu ermöglichen und gleichzeitig die Hygiene sowie den Schutz der Besucher an die erste Stelle zu setzen.

Seine Bahnen ziehen, eine rasante Rutschpartie auf den verschiedenen Wasserrutschen erleben oder auf der großflächigen Liegewiese etwas Ruhe finden: Das ist alles im Freibad Schenkensee möglich – allerdings mit Einschränkungen.

Um innerhalb der gesamten Anlage den Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleisten zu können, gibt es eine Begrenzung der gleichzeitig anwesenden Besucher. Jeder Badetag ist in drei Zeitblöcke aufgeteilt. Nach jedem Block wird das Bad geräumt, gereinigt und desinfiziert. Pro Zeitkorridor dürfen sich zu Saisonbeginn maximal 500 Gäste im Bad aufhalten. Sollte sich zeigen, dass sich die Personenanzahl und das Betriebskonzept gut vereinbaren lassen oder sollte es zu Lockerungen der Vorschriften kommen, wird das Besucherkontingent schrittweise erhöht.

Die Zeitkorridore sind an Werktagen: Block 1: 7 Uhr bis 10 Uhr, Block 2: 11 Uhr bis 15 Uhr, Block 3: 16 Uhr bis 20/21 Uhr. Am Samstag/Sonntag/Feiertag: Block 1: 8.30 Uhr bis 10 Uhr, Block 2: 11 Uhr bis 17 Uhr, Block 3: 18 Uhr bis 20/21 Uhr. Für jeden Zeitkorridor gibt es Tickets, die ausschließlich im Online-Shop auf der Internetseite des Schenkenseebads erhältlich sind. An den Kassen können keine Tickets erworben werden. Der Zutritt zum Bad erfolgt durch das Scannen des Tickets auf Papier oder auf einem mobilen Endgerät. Um den Badespaß sicherer zu machen, gibt es auch pro Becken eine Begrenzung der Personen. Jeder Besucher, der in einem Becken schwimmen möchte, muss sich am definierten Zugang zum Becken ein Band nehmen, welches er nach dem Schwimmen wieder ablegt. Wer nach der Abkühlung oder der Erholung Hunger und Durst verspürt, findet Leckereien und Durstlöscher am Freibad-Kiosk. Den besten Blick über das Freibad gibt’s gratis dazu.

Schenkenseebad

Schenkenseestr. 76 · 74523 Schwäbisch Hall

Tel. 0791-401281 · www.schenkenseebad.de