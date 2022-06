Freizeit-Land Geiselwind: Action, Fun und Abenteuer

Mit über 120 Attraktionen, sieben Achterbahnen, vielen Tieren und erstklassigen Shows, lädt das Freizeit-Land Geiselwind zu einem Tag voller Action, Fun und Abenteuer ein. Erlebt Themenbereiche wie das »Land der Piraten« die »Drachenbucht«, »Tukis verrückter Bauernhof« oder auch das »Safariland«, wo 2022 die neue Familienachterbahn »Taka Waka« eingebettet in einer alten Tempelruine zu spaßigen Fahrten über Berg und Tal einlädt.

Im größten Freizeitpark in Bayern erwartet die Gäste aber noch vieles mehr, egal ob für kleine Kinder mit Jacks Fluggerät in die Lüfte abheben, eine Runde für die ganze Familie in der Schiffschaukel »Bounty«, für Thrill Junkies auf dem »Fluch des Kraken« sechs mal Überkopf oder auf der 80 Meter hohen Attraktion »Merlin and the Magic Circl« einen einmaligen Adrenalinkick erleben.

Auch Veranstaltungen spielen im fünften Jahr unter Matthias Mölter wieder eine große Rolle, so gibt es 16 Themenevents wie z.B. die Piraten-, die Prinzessinnen- und Superherotage. Ganz neu in diesem Jahr ist Tukis Plüschparty, wo über 120 flauschige Kostüme und Tuki für ein großes Programm sorgen werden. Ab den Sommerferien lädt der Freizeitpark an jedem Wochenende zu einem anderen spaßigen Event ein.

Freizeit-Land Geiselwind

Wiesentheider Str. 25 · 96160 Geiselwind

Tel: 09556-921192 · www.freizeit-land.de