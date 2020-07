Für jeden etwas dabei

Mit seinen 400 Sitzplätzen bietet der Biergarten Saline ausreichend Platz für Jung und Alt, direkt am historischen Kocherkanal in Bad Friedrichshall. Seine ruhige und idyllische Lage lädt zu einem kleinen Ausflug in die Natur ein.

Von Bier und Wein über alkoholfreie Säfte und Limonaden bis hin zu Kaffee, Tee oder einem leckeren Cocktail ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein Spielplatz für die kleinen Gäste ist auch vorhanden. Gäste des Biergarten Saline haben die Möglichkeit, leckere Speisen aus der Salineküche zu genießen. Das große Angebot reicht von der klassischen Currywurst über frisch panierte Schnitzel bis zum deftigen Rostbraten und leckeren Burgern. Linsen, Käsespätzle und hausgemachte Maultaschen verleihen der Speisekarte eine schwäbische Note. Frische Sommersalate machen Lust auf mehr. Und ab November verwandelt sich der Biergarten Saline in den Wintergarten Saline! Die warme Holzhütt‘n und ein gemütliches Ambiente in dem Saline-Garten, zwischen Feuerstelle und Nadelholz, laden Besucher ein, eine tolle Zeit im Wintergarten Saline zu verbringen.

Es empfiehlt sich einen Tisch zu reservieren und ein leckeres Abendessen in der urigen Kocherhütte zu genießen oder eine rauschende Apres-Ski-Party in der wilden Salinehütte zu feiern. Ein knisterndes Lagerfeuer unter freiem Himmel lädt dazu ein, gemütlich zusammenzusitzen und auf die nächste Sternschnuppe bei einem wärmenden Glühwein zu warten. Wer hingegen ein zünftiges Fest im kleinen oder großen Rahmen mit seinen Gästen in den Hütt‘n feiern will, kann wahlweise einen Tisch reservieren oder sogar exklusiv eine ganze Hütte für die Weihnachtsfeier, Geburtstagsfeier oder einfach nur so buchen.

Jetzt neu: Der Saline Lieferdienst an verregneten Tagen – einfach anrufen und bestellen.

Biergarten Saline

Saline 5 · 74177 Bad Friedrichshall

Tel. 07136-6023591 · www.biergarten-saline.de