Geschichte des Speiseeises

Man nimmt an, dass die Ursprünge des Speiseeises im antiken China liegen. Hierzulande bekannt machten es italienische Einwanderer zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Heute ist die Leckere Speise in aller Munde und gehört zum Sommer wie Baggersee, Sonnenbrille und Liegestuhl.

Venezia & Dolomiti – typische Namen für Eisdielen in Deutschland. Denn die »Gelatieri«, wie die Eismacher auf dem Stiefel heißen, stammten ursprünglich oft aus norditalienischen Regionen: Sie waren die ersten Immigranten, die die deutsche Esskultur nachhaltig beeinflussten. Ein Sommer ohne Schoko-Vanille oder Erdbeereis? Heute unvorstellbar! Dabei war die kalte Köstlichkeit ursprünglich allein ein Genuss für die High Society: Bereits im alten Rom tat sich der Adel gütlich an mit Fruchtsäften und Honig gemischtem Schnee, den Laufburschen von den Gipfeln des Apennin beschaffen mussten. Seinen Siegeszug nördlich der Alpen trat das Eis, so wie wir es kennen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts an – Eismacher aus Norditalien und der italienischen Schweiz kamen in dieser Zeit nach Deutschland, um die noch fast unbekannte Speise bekannt zu machen. Vor dem Ersten Weltkrieg zogen sie meist als mobile Verkäufer von Ort zu Ort, erst später öffneten sie die eigentlichen Lokale. Dort genossen die Menschen nicht nur die leckere Erfrischung, sondern auch ein Stück Mittelmeerexotik. Langsam gewöhnte man sich hierzulande an die neuen Geschmäcker, und Begriffe wie »Cappuccino« und »Espresso« fanden Eingang in den deutschen Wortschatz.

Die klassischen Eiswagen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg verboten, sodass sich die Verkäufer etwas anderes einfallen ließen: Sie boten die Speisen fortan direkt aus ihren Wohnhäusern heraus an – eben von der Diele aus. Den eigentlichen Siegeszug des Eises brachte die Einführung elektrischer Kühl- und Gefrierschränke in den 1950er Jahren. Die kalte Süßigkeit wurde nun zu einem Massenprodukt und erschwinglich für alle Gesellschaftsschichten. Was den Einfluss auf die Esskultur hierzulande angeht, stellte dies eine echte Revolution dar. Heute gibt es in Deutschland knapp 6.000 Eisdielen. ric