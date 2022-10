Halloween Monster-Party Im LEGOLAND® Deutschland

Wo klappern Skelette aus LEGO® Steinen und jagen Monster über die Kino-Leinwand? Ganz klar im LEGOLAND® Deutschland Resort im bayerischen Günzburg! In seiner Jubiläumssaison feiert der Familienfreizeitpark an der A8 kurz hinter Ulm das Gruselspektakel so groß wie noch nie zuvor. Mit dem angrenzenden LEGOLAND Feriendorf bietet es ein perfektes Kurzurlaubsziel im Herbst für die ganze Familie.

Ab Oktober können kleine und große Geisterjäger durch die herbstlich dekorierten LEGOLAND Themenwelten toben und eine monstermäßige Grusel-Party zwischen LEGO Modellen und Fahrattraktionen genießen. Wer passiert den Monster Security-Check von Hexe Pimpinella? Wer wagt sich ins Gruselhaus in der Polizeistation und wer macht die schönsten Fotos mit den neuen Halloween-Character Frankenstein oder Skelett-Boy während der LEGOLAND Parade? In der Halloween-Straße leuchten tausende von Kürbissen und Maisstauden und im MINILAND sind unzählige, süße Halloween-Szenerien zu entdecken – etwa eine kleine Kürbisplantage und ein Grusellabyrinth ‚en miniature‘ zwischen Hamburg und Venedig. Gespenstisch-schöne Aktionen zum Mitmachen warten an jeder Ecke und ergänzen das vielfältige Angebot im gesamten Park. An allen fünf Oktober-Samstagen sorgen die frechen LEGO Helden für extra-langen Spuk-Spaß und verzaubern mit magischen Lichteffekten bis zur späten Abendschließung um 20 Uhr. Ganz neu in der Jubiläumssaison: Erstmals steigt die verrückte Monster-Party auch in den LEGO Studios; mit dem 4D-Filmabenteuer »Die Monster sind los!« auf der großen Kinoleinwand.

Abenteuer bei den LEGO® Helden

Neben Gruselspaß und Gespensterjagen gibt es so viel zu entdecken, dass ein Tag kaum ausreicht, um im Power Builder durch die Luft zu wirbeln, mit Nya und Kai in der LEGO NINJAGO® WORLD zu trainieren und zur Safari Tour mit LEGO Löwen, Elefanten und Giraffen aufzubrechen. Die gemütliche Fahrt im Tret-o-Mobil führt in luftiger Höhe ums MINILAND und kreative LEGO Zentren laden zum Bauen und Gestalten ein. Auf keinen Fall verpassen sollte man die welterste LEGOLAND Parade, die täglich um 16 Uhr durch den Park fährt und im Oktober natürlich auch ein Gruselkostüm überwirft. LEGO Lieblinge wie die Feuerwehrfrau, der Piratenkapitän oder – speziell für die Halloween-Wochen – die LEGO Hexe, winken von hinreißend gestalteten Themenwagen und laden zum Mitsingen und -tanzen ein.

Über Nacht bei den LEGO® Stars

Getoppt wird der Familientag im Park mit einer Übernachtung im angrenzenden LEGOLAND Feriendorf. Nur einen kleinen Fußmarsch vom Park entfernt, laden drei prächtige Burgen, das Pirateninsel Hotel und das neue NINJAGO Quartier Familien ein, auch abends die Welt der LEGO Helden zu genießen. Zum Beispiel mit einer Partie Familien-Golf und anschließendem Abendessen im Restaurant Zur Tafelrunde. Spielplätze, Piraten-Minigolf und eine hervorragende Gastronomie laden zum entspannten Tagesausklang ein und machen den Kurzurlaub perfekt. Riccardo Terrasi

LEGOLAND Deutschland Freizeitpark GmbH, LEGOLAND Allee 1, 89312 Günzburg

Saison bis 6. November 2022

Alle Termine, Events, Eintrittspreise und mehr unter www.LEGOLAND.de