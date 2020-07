Heilbronner·Hohenloher·Haller Nahverkehr

Urlaub zu Hause? Kein Problem – Heilbronn, das Oberzentrum der Region, hat in Sachen Freizeit einiges zu bieten. Einen Ausflug mit Bus und Bahn zu planen ist einfacher als sich Viele vorstellen.

In Zeiten von Covid 19 platzen für Menschen die Urlaubsvorhaben wie Seifenblasen. Nichtsdestotrotz bekommt man die Chance, die heimatlichen Gefilde näher kennen zu lernen. Heilbronn hat als Stadt am Fluss etliche Winkel und Plätze, die es zu erkunden lohnt. Auch ohne die vielen Großveranstaltungen, die normalerweise die Menschen aus der Region in die Stadt locken. Beispielsweise lädt auch im Jahr eins nach der Bundesgartenschau das Gelände dort zum Verweilen ein. Die Neckarpromenade lockt zum Flanieren und eine Einkehr in die ansässigen Gastronomiebetriebe ist, trotz Hygienevorschriften, sehr zu empfehlen.

Mittlerweile können wieder zahlreiche beliebte Ziele im HNV-Land besucht werden. Unter anderem haben Museen wie das Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen, das Technik Museum in Sinsheim oder das Science Center experimenta in Heilbronn ihre Pforten für Gäste wieder geöffnet. Diese und weitere HNV-Kooperationspartner bieten Besuchern mit gültigem HNV-Fahrschein sogar Eintrittsermäßigungen.

Für Kinder ist ein Ausflug mit Bus, Bahn oder Stadtbahn nach wie vor eine spannende Geschichte. Für einen Familienausflug hat der HNV auch ein passendes Fahrscheinangebot im Repertoire. Für solch ein Vorhaben empfiehlt das HNV-Team die TageskartePLUS, damit sind Familen oder Gruppen bis zu fünf Personen unabhängig vom Alter einen ganzen Tag lang in den gelösten Tarifzonen unterwegs. Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht erreicht haben, fahren in Begleitung eines Erwachsenen übrigens kostenlos. Das Ticket löst man am einfachsten in Form eines Handytickets mit der App »DB-Navigator«.

