Herbarium – Natur & Kräuter Festival in der Thermen & Badewelt Sinsheim (6. bis 9.10.25)

Die Kraft der Natur mit allen Sinnen erleben: Das Herbarium – Natur & Kräuter Festival in der Thermen & Badewelt Sinsheim bringt ein unvergleichliches Sauna- und Wellnesserlebnis in den Kraichgau. Dieses außergewöhnliche Event entführt die Gäste in eine Welt voller natürlicher Düfte, Kräuteressenzen, Zeremonien, inspirierender Rituale und tiefgehender Entspannung. Während des Festivals verwandelt sich die Vitaltherme & Sauna sowie das Palmenparadies in einen Ort absoluter Natürlichkeit. Liebevoll arrangierte Blüten und frische Kräuter schmücken das Paradies und sorgen für ein harmonisches Ambiente. In der Luft liegt der Duft von Rosmarin, Lavendel und Thymian. Internationale Gastaufgießer kreieren ein exklusives Programm mit besonderen Kräuteraufgüssen und traditionellen Zeremonien. Neben intensiven Saunaerlebnissen sorgen meditative Klangschalen, Duft- und Peeling-Stationen sowie individuell gestaltbare Aromamischungen aus 100 % naturreinen Ölen für ein ganzheitliches Wohlfühlerlebnis. Zusätzlich laden Yoga-Sessions, inspirierende DIY-Aktionen mit Trockenblumen und tiefenwirksame Klangrituale zur inneren Balance ein. Ein Kältekick der besonderen Art erwartet die Gäste beim Eisbaden, was den Kreislauf aktiviert und Körper und Geist stärkt. Ergänzt wird das Erlebnis durch passende Massagen, die perfekt auf die Kräuterthemen abgestimmt sind. Auch kulinarisch wird das Herbarium – Natur & Kräuter Festival ein echtes Naturerlebnis. In den Restaurants in der Vitaltherme & Sauna und im Palmenparadies sowie an der Poolbar gibt es exklusive Angebote. Für tiefgehendes Wohlbefinden steht BLUPHORIA, die Wellbeing-Marke der Thermen & Badewelt Sinsheim. Sanfte Meditationen und Sinnesreisen führen zu innerer Ruhe. Hochwertige Naturkosmetik-Produkte können direkt vor Ort getestet werden.

Mo. 6. bis Do. 9. Oktober, Thermen & Badewelt Sinsheim, Badewelt 1, 74889 Sinsheim, Fon: 07261-40280, www.badewelt-sinsheim.de