Highlights im Mercedes-Benz Museum

Kleine und große Fans können das Mercedes-Benz Museum wieder besuchen. Neben spannenden Ausstellungen, einem interessanten Kinderprogramm und faszinierenden Filmaufnahmen, können sich Freunde klassischer Fahrzeuge wieder auf den beliebten und zwanglosen »Cars & Coffee« freuen.

Der markenoffene Klassikertreff »Cars & Coffee« auf dem großen Vorplatz des Mercedes-Benz Museums hat sich als beliebtes und zwangloses Format zu einer festen Größe in der automobilen Sommersaison entwickelt. Ob mit oder ohne Mercedes-Stern – mit dem Klassiker vorfahren, Gleichgesinnte treffen und gemeinsam über die Fahrzeuge plaudern, das ist das Erfolgsrezept dieser Veranstaltung. Einzige Voraussetzung ist, dass das mitgebrachte Fahrzeug mindestens 20 Jahre alt sein muss. Herzlich willkommen zum beliebten automobilen Sommerevent sind auch alle Besucher ohne Klassiker, die einfach die Szenerie genießen möchten und mit den Fahrzeugbesitzern ins Gespräch kommen können. Aufgrund der aktuellen Abstands- und Hygienebestimmungen ist die Zahl der Parkplätze begrenzt. Für Kaffee und andere Getränke sowie kleine Snacks ist natürlich gesorgt. »Cars & Coffee« findet von 9 bis 16 Uhr an jedem Sommerwochenende bis einschließlich dem 13. September statt.

»Cars & Coffee« hat Glück: Weil die aktuellen Abstands- und Hygienebestimmungen problemlos eingehalten werden können, findet das beliebte Event trotz Corona-Pandemie statt. Bei anderen der für 2020 vom Mercedes-Benz Museum geplanten Veranstaltungen ist das leider nicht der Fall. So mussten bereits die für Juni vorgesehenen Konzerte der Internationalen Bachakademie ausfallen. Auch der Mercedes-Benz Konzertsommer mit der großen Festivalbühne auf dem Freigelände kann am zweiten Juliwochenende nicht ausgerichtet werden – wobei bereits feststeht, dass die Auftritte von Álvaro Soler und Sido beim nächsten Konzertsommer im Juli 2021 stattfinden werden und alle bereits verkauften Tickets dafür ihre Gültigkeit behalten. Auch »Salsa unter den Sternen« und das Open Air Kino kann das Museum in diesem Jahr nicht ausrichten. Vielleicht ist das noch ein Grund mehr, einfach mal sonntags zu »Cars & Coffee« zu kommen? Denn mit ihrer lockeren Stimmung begeistert die Veranstaltung – und natürlich mit den Old- und Youngtimern aller Marken, die auf den Museumshügel rollen.

Kleine und große Fans können das Mercedes-Benz Museum selbst auch wieder besuchen. Die Wiedereröffnung ist eine Einladung an Besucher aller Altersgruppen, die Geschichte der Automobilität von 1886 bis in die Zukunft zu entdecken. Dazu hat das Museum einen eigenen Drohnenfilm gedreht, der unter https://youtu.be/LT0_SzhY4W8 zu sehen ist. Dabei steht die Dauerausstellung im Mittelpunkt, zu der 160 Fahrzeuge und insgesamt mehr als 1.500 Exponate auf einer Fläche von 16.500 Quadratmetern gehören. Ein besonderes Highlight ist die Sonderausstellung »40 Jahre G-Klasse« mit spannenden elf Fahrzeugen des Geländeklassikers. Die erfolgreiche Schau wird noch bis zum 27. September zu sehen sein.

Für die jüngsten Besucher ab drei Jahren gibt es an jedem Wochenende von 10 bis 18 Uhr ein Kinder- und Jugendprogramm. Treffpunkt ist der CAMPUS auf Ebene 0 des Museums. Die Teilnahme ist nur in Begleitung eines Erwachsenen möglich. Hier können die jungen Kreativen bei »Faszination Design« ihr eigenes Auto zeichnen oder ein ganz individuelles Lenkrad gestalten. Und passend zur Sonderausstellung geht es bei »G-Klasse kreativ« darum, sich in der »G-Schichten-Werkstatt« mit Phantasie und Papier eine eigene Perspektive auf den G zu erschaffen. Kinder ab 5 Jahren gestalten bei »Funkelfarben – Glitzerwerk« ihren eigenen Schmuckanhänger, und für junge Besucher ab zehn Jahren gibt es den »Technik-Workshop«, in dem sie mit einem eigenen Modell erkunden, wie ein Benzinmotor funktioniert.

Die »Kids-Rundgänge« durch die Dauerausstellung mit verschiedenen Themenheften für Kinder von sechs bis 14 Jahren runden das Angebot ab. Neue digitale Formate machen den Museumsbesuch jetzt auch vom heimischen Sofa aus möglich. Sie bieten dabei Einblicke und Einsichten, die beim »echten« Museumsbesuch so nicht möglich sind. Rechtzeitig zur Wiedereröffnung ist zum Beispiel ein spektakulärer Drohnenfilm online gegangen, bei dem die Kameras sogar durch den legendären 300 SL »Gullwing« fliegen. Und auf Instagram TV öffnet unter http://mb4.me/exclusive-insights-igtv die Serie »Exclusive Insights: The Cars of the Mercedes-Benz Museum« unter Motorhauben, Kofferraum- und Fahrertüren von ganz besonderen Traumwagen mit Mercedesstern.

