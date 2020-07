Hohenzollernresidenz Ansbach

Bei einem Besuch in der Barockstadt Ansbach merkt man schnell: dem markgräflichen Erbe der Hohenzollern hat es Ansbach zu verdanken, dass sich die Besucher bei einem Ausflug an einer Fülle prächtiger barocker Bauten erfreuen können. Eindrucksvolle Beamtendomizile, stattliche Bürgerhäuser und Gästepalais belegen die repräsentative Stellung der Stadt im 18. Jahrhundert.

Bei einer Besichtigung der Markgräflichen Residenz oder einem ausgiebigem Spaziergang durch den wunderschön bepflanzten Hofgarten mit dem Kräutergarten von Leonhart-Fuchs wird die Zeit der Markgrafen besonders lebendig. Eine der vielfältigen Themenstadtfürungen oder ein Abstecher in das Markgrafen-Museum mit einer extra Abteilung über das Findelkind Europas »Kaspar Hauser« runden den Ausflug nach Ansbach ab. Was man sich in Ansbach auch keinesfalls entgehen lassen sollte, ist die Ansbacher Bratwurst. Eine regionale Spezialität, die knusprig gebraten, meist mit Sauerkraut und Schwarzbrot, serviert wird. Ihr hat die Stadt auch die Ernennung zu einem der »100 Genussorte Bayerns« zu verdanken.

