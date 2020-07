Seit 10. Juni hat auch der Holiday Park wieder seine Tore geöffnet – unter Einhaltung zahlreicher Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Dabei wird mit ­»DinoSplash« auch dieses Jahr wieder ein neues Abenteuer für die ganze Familie eröffnen.

Bei der Wiedereröffnung berücksichtigt der Holiday Park eine Vielzahl zusätzlicher Maßnahmen. Zentrales Element des Konzepts ist die Begrenzung der maximalen Besucherzahl, durch die sichergestellt wird, dass sich keine großen Menschenmassen bilden und die Wartezeit an den Fahrgeschäften auf ein Minimum reduziert wird. Um die Besucherzahl kontrollieren zu können, arbeitet der Freizeitpark mit tagesdatierten Tickets. Diese können über den neuen Onlineshop erworben werden.

Auch in diesem Jahr gibt es für Besucher wieder Neues zu entdecken. Nach der einjährigen Planungsphase begann der Holiday Park nach Ablauf der erfolgreichen Saison 2019 mit der Neugestaltung eines beliebten Klassikers: In der Winterpause wurde der Donnerfluss einer umfangreichen Renovierung und Umgestaltung unterzogen und wird in dieser Saison neu mit dem Namen DinoSplash eröffnet. Wie der Name vermuten lässt, begegnen die Besucher auf der Reise durch reißende Stromschnellen und Wasserfällen einer Vielzahl an realitätsgetreu nachgebauten Dinosauriern inklusive täuschend echt aussehende Felsformationen und eine komplett überarbeitete tropische Bepflanzung.

Ebenfalls nach Saisonende 2019 begann der Holiday Park mit dem Bau eines komplett neuen Themenbereiches rund um die beliebte Fernsehserie »Wickie und die starken Männer«. Der komplett neue Bereich befindet sich derzeit im Bau und wird neben einem neuen gastronomischen Angebot und einem Spielplatz auch 2 Fahrgeschäfte beheimaten. Die Eröffnung des neuen Themenbereiches ist für die Saison 2021 geplant.

Holiday Park

Holiday Park-Straße 1-5 · 67454 Haßloch

Tel. 06324-59930 · www.holidaypark.de