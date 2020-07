Als Familienbrauerei in der 12. Generation ist die Hochdorfer Kronenbrauerei fest in der Region verwurzelt und braut mit Leidenschaft. Sie garantiert durch traditionelle Brauverfahren mit modernster Technik und höchsten Qualitätsansprüchen einen vollkommenen Biergenuss. Seit einigen Jahren produziert die Traditionsbrauerei CO2-neutral und setzt auf einen lokalen Anbau bei den verwendeten Rohstoffen. Für diese Nachhaltigkeit steht die Initiative RegioKorn.

Die Hochdorfer Kronenbrauerei hat RegioKorn mitinitiiert. Die Initiative steht für einen nachhaltigen Anbau von Braugetreide. Dies bedeutet, dass beim Anbau nur ein Minimum an Pflanzenschutz- und Düngemitteln verwendet wird. Der Einsatz von Glyphosat und Wachstumsreglern, das Ausbringen von Klärschlamm und der Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut sind vollständig verboten! Die Einhaltung der eigenen strengen RegioKorn-Anbaukriterien wird durch unabhängige Laboruntersuchungen überprüft. Im Gegenzug bezahlt die Hochdorfer Kronenbrauerei den Landwirten einen mehrjährig festen und fairen Getreidepreis, der über dem langjährigen Durchschnittspreis liegt und somit nicht von den Schwankungen am Weltmarkt beeinflusst wird. Das Anlegen von Blühstreifen und das Integrieren von Lerchenfenstern auf den RegioKorn-Feldern werden durch die Hochdorfer Kronenbrauerei finanziell gefördert. Diese Maßnahme fördert die Insekten- und Vogelvielfalt und trägt zum Erhalt der Biodiversität der Heimat bei. Insgesamt 15 Landwirte erzeugen nach diesen Kriterien rund 800 Tonnen Braugetreide (Braugerste und den Brauweizen) bester Qualität! Um sicherzustellen, dass dieses hervorragende Getreide auch tatsächlich als Braumalz in den Hochdorfer Malzsilos landet, arbeiten Brauerei und RegioKorn mit einer kleinen Mälzerei zusammen, die nachweislich RegioKorn-Braugetreide separat vermälzt und zurück nach Hochdorf liefert. Auch hier findet eine konsequente Kontrolle statt! Mit diesem handwerklich hergestellten Braumalz, reinem Schwarzwaldwasser und feinem Naturhopfen aus Hochdorf, Tettnang und der Hallertau, werden die Hochdorfer Biere in höchster Qualität gebraut.

