Am 10. und 11. August dreht sich alles um die Katz auf Burg Katzenstein

Zum Internationalen Tag der Katze findet am 10. und 11. August auf der Stauferburg Katzenstein eine etwas andere Veranstaltung statt. In den Räumen der Stauferburg präsentieren sich allerlei rund um das Thema der Katze.

Kommen, Staunen und Kaufen.

So wird der Küchenbau in eine Bildergalerie umgewandelt. Hier finden die Besucher Gemälde mit allerlei Motiven, modern, abstrakt und lieblich. So manches Bild, wäre ein Schmuckstück für das eigene Heim. Im Grafensaal, präsentieren sich Utensilien aus Haushalt, Kunst, Stein, Glas, Messing, Silber, Schmuck und Kuriosem, eine wahre Shoppingmeile für Groß und Klein. Hier findet auch ein Kinderschminken statt, natürlich mit den Motiven der Schmusekatzen.

Alles für den Kater und seine Katz.

Im Katzenkabinett, heißt es, sehen und staunen. Hier werden in Vitrinen das komplette Thema der Katze dargestellt.1000 Teile möchten bewundert werden. Zur Erfrischung bei Aperol und Holunderschorle ist bestens gesorgt. Bei schönem Wetter können die Besucher Köstlichkeiten auf der Burgterrasse genießen. Diese wird eigens zu diesem Tag zum Verweilen bereitgestellt.

Das Programm am Samstag und Sonntag:

11:00 + 14:00 +16:00 Uhr Burgführung

12:00 + 15:00 +18:00 Uhr Geschichten Erzählung im Staufersaal

14:00 - 17:00 Uhr Kinderschminken im Grafensaal

Geöffnet von 10 bis 19 Uhr

Zur Stärkung bietet die Burgschänke Köstlichkeiten für Leib und Seele an, sei es in der Schänke oder im Burghof. Ein Ausflugstag für die ganze Familie, das ist bestimmt nicht für die Katz.

Eintritt:

7,00 € Erwachsene 5,00 € Kinder von 4 – 14 Jahre 6,00 € Rentner, Studenten und Menschen mit Handicap Führungen und Lesung sind im Preis inbegriffen.