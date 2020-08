Jetzt ist Rucksack-Zeit!

Trendige Modelle für den City-Besuch, die Freizeitaktivitäten oder als Alternative zu klassischem Reisehandgepäck. Egal was man jetzt unternehmen möchte, Praktisches für den Rücken findet man bei Leder Vogt in großer Auswahl was Materialien, Formen und Farben angeht. Rucksäcke können aber noch viel mehr als nur gut aussehen. Rückenschonend und mit vielfältigen Innenfächern und Außentaschen versehen sind sie komfortable Begleiter für einen schönen Tag unterwegs. Während die Herzen von Kindergartenkindern und Schülern bei den neuesten Motivkollektionen höher schlagen dürften, spricht die Vielzahl an geräumigen und funktionellen Backpacks Studenten sowie Pendler zwischen Home-Office und Büro an. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um bei Leder Vogt aus der Vielfalt an Modellen unterschiedlicher Hersteller den persönlichen Rucksack-Favoriten zu finden.

Leder Vogt, Im Weiler 2, 74523 Schwäbisch Hall

Fon: 0791-6648, www.ledervogt.com