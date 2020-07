Joggen und Umweltschutz

Schweden war der Vorreiter und nun kommt der »Plogging« Trend auch nach Stuttgart. Mittlerweile entstehen sogar Plogging-Gruppen und Plogging-Events, die Sport mit Umweltschutz vereinbaren. Mehrere Aktionen fanden bereits an diversen Lokalitäten Stuttgarts, wie beispielsweise dem Schlossgarten oder dem Eugenplatz, statt.

Seit geraumer Zeit hat sich auch in Stuttgart der neue Trend durchgesetzt. Ganz typisch für die heutige Zeit, handelt es sich dabei um einen Trend, der sich besonders durch Effizienz auszeichnet. Das sogenannte «Plogging« hat seinen namentlichen Ursprung aus einer Zusammensetzung des schwedischen »plocka«, was sich auf deutsch mit »aufheben« oder »sammeln« übersetzen lässt und dem englischen »Jogging«. Das Konzept dahinter ist ein ganz einfaches: während man beim Joggen seine Runden dreht, lässt sich dabei noch effizient Umweltschutz betreiben. Hier tut man also nicht nur seinem Körper etwas gutes, sondern handelt verantwortungsbewusst und macht die Welt ein wenig schöner. Wer auf seinen Laufwegen Müll oder Abfall entdeckt, nimmt ihn einfach mit und entsorgt ihn bei der nächsten Gelegenheit an einem dafür vorgesehenen Ort. Wem das Joggingtempo zu zügig ist, der kann ganz einfach auch während eines Spaziergangs achtlos weggeworfenen Abfall aufsammeln. Auch dafür hat sich schon ein bezeichnender Begriff durchgesetzt: »Plalking«. Der »Plogging«-Trend hat mittlerweile weltweite Anhänger bis nach Chile, Thailand oder Russland gefunden. Viele Städte unterstützen solche Aktionen mittlerweile und stellen den freiwilligen Sammlern beispielsweise Warnwesten, Handschuhe, Beutel oder etwa Getränke zur Verfügung. Wer mehr Informationen zu den Plogging-Aktionen speziell im Raum Stuttgart haben möchte, der kann sich der Facebookgruppe »Plogging Stuttgart« anschließen.