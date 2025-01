Katzensteiner Ritter als Tourismushelden ausgezeichnet

Die „Katzensteiner Ritter" wurden am 22.01.2025 auf der CMT in Stuttgart als Tourismushelden in der Kategorie Freizeitdienstleistungen und Destinationen für herausragenden Einsatz im Tourismus in Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) und den Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammern (IHKs) verlieh die Messe Stuttgart als Veranstalterin der CMT am 22.01.2025 die Auszeichnung Tourismusheldin und -held 2025 in Baden-Württemberg. Außerdem wird die Aktion durch den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg (Dehoga BW), den Bundesverband der Campingwirtschaft in Baden-Württemberg (BVCD) sowie den Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO) unterstützt. 79 Personen und Teams wurden als Tourismusheldinnen und -helden ausgezeichnet. All diese Menschen tragen dazu bei, dass der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche für Baden-Württemberg ist. Überreicht wurde die Urkunde von Staatssekretär Dr. Patrick Rapp MdL, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Moderator war Hansi Vogt.

Das Team der Burg Katzenstein bedankt sich bei allen, die sie vorgeschlagen und zu dieser Auszeichnung beigetragen haben.

Für das Jahr 2025 werden wieder viele Aktionen auf der Stauferburg Katzenstein angeboten.

Der Jahreskalender mit allen Veranstaltungen findet sich hier.

Wichtige Termine

07.-09. Juni Pfingsten – Mittelaltermarkt mit Ritterturnier

02.+03. August Tag des Ritters

09.+10. August Tag der Katze

23.+24. August Tag des Ritters

05. September Mittelalterkonzert mit Nachturnier und Feuerschau

06.+07. September Mittelalter Spektakulum mit Ritterturnier

04.+05. Oktober Tag des Ritters

06.+07. Dezember Burg Weihnacht

13.+14. Dezember Burg Weihnacht

20.+21. Dezember Burg Weihnacht

Ganzjährig, Verlies, Turm und Nachtführungen.

Das Team der Ritterburg Katzenstein freut sich, alle Interessierten bald wieder auf der Ritterburg Katzenstein zu begrüßen.