Kinder-Science-Erlebniswelt

Ein tolles Ausflugsziel in der Region für Groß und Klein! In der Forscherfabrik Schorndorf können Kinder technische und naturwissenschaftliche Vorgänge selbst erforschen. Ganz unter dem Motto: Tüfteln, Forschen und Entdecken.

Spaziergänge sind ja meistens eher langweilig. Ein Experimentiergang durch die Forscherfabrik Schorndorf dagegen ist ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Im Forscherparcours erschließen sich Kinder und Erwachsene spannende Themenwelten anhand zahlreicher interaktiver Stationen. Hier können kleine Entdecker im Alter von vier bis zwölf Jahren nach Herzenslust tüfteln, forschen und entdecken. Gottlieb Daimler, der berühmteste Sohn der Stadt, steht mit seinem Forschergeist »Pate« für die Forscherfabrik. Für die Kinder sichtbar wird er durch die Maskottchen Emma und Gottlieb, die sie durch die Ausstellung begleiten oder als lebensgroße Figuren bei besonderen Events auftauchen. Vom Laserpuzzle bis zum Tauchbecken, vom Stromspiel bis zur Druckluftrakete – neun Themenwelten halten über 60 spannende Experimente bereit. Die Themen umfassen die Bereiche Mobilität, Bewegung und Wahrnehmung ebenso wie Natur, Umwelt und Energie. So kann man im Bereich »Lichtspiele« das Schattentheater bespielen und auf der »Teststrecke« so richtig was ins Rollen bringen. Unsere »Megamaschine« lädt ein zum Kurbeln, Treten und Drehen, denn nur gemeinsam lässt sich hier etwas bewegen. Auf der »Tüftlerterrasse« gibt es sieben Experimentierstationen. Sie greifen Themen wie Mobilität und Optik auf, die sich auch im Forscherparcours im Inneren wiederfinden. Der »Spiegelraum« beispielsweise lädt dazu ein, sich die Welt von allen Seiten anzuschauen und am »Endlosknoten« kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Seit vergangenem Jahr kann nun sogar im Grünen geforscht werden. Im Schorndorfer Stadtpark entstand anlässlich der Remstal-Gartenschau der »Klanggarten«. Dort können Besucher an neun Stationen ihren Gehörsinn auf die Probe stellen, mit Klängen und deren Entstehung experimentieren und erfahren, wie wichtig unsere Ohren für uns sind.

Forscherfabrik Schorndorf

Arnoldstraße 1 · 73614 Schorndorf · Tel. 07181-6026004

