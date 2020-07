Kletterwald Rothenburg ob der Tauber

Mit Blick auf die historische Altstadt von Rothenburg ob der Tauber liegt eingebettet in eine idyllische Landschaft der Kletterwald Rothenburg. Auf über 145 Kletterelementen in 14 spannenden Parcours gibt es Abenteuer und Action für die ganze Familie. Hier können Mut und Geschicklichkeit getestet werden. Die Wagemutigen schwingen am Tarzanseil, balancieren über wackelige Brücken und fliegen an Seilen mit bis zu 120 Metern Länge durch den Wald. Es geht immer von Baum zu Baum in einer Höhe von 1 bis 17 Metern. Dabei können verschiedene Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bewältigt werden. Hier findet jeder seine ganz persönliche Herausforderung.

Kinder können ab einem Alter von fünf Jahren klettern, wenn sie von einem mitkletternden Erwachsenen begleitet werden, gesichert mit einem permanenten Sicherungssystem mit zwei Karabinern, das ein versehentliches Komplettaushängen beider Karabiner verhindert. Auch für Kindergeburtstage ist der Kletterwald Rothenburg ideal geeignet. 14 Parcours bieten Spaß und Abenteuer für jede Altersgruppe. Ab acht Personen klettert das Geburtstagkind kostenlos.

