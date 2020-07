Koffer packen in Zeiten von Corona

Endlich ist es wieder soweit: Sommer, Sonne, Spaß. Ein wenig wird die Sommerfreude durch die aktuelle Situation ja doch gedämpft, aber immerhin lässt es sich wieder schön in den Urlaub fahren. Doch was gilt es nun zu beachten? Ist Desinfektionsmittel wichtiger geworden als Sonnencreme? Hier ein paar Tipps und Infos rund um das Thema Urlaub machen in Corona-Zeiten.

Alle haben darauf gehofft, aber gedacht, dass es diesen Sommer wahrscheinlich nicht mehr realisierbar sein würde: Urlaub machen außerhalb Deutschlands. Das Herz eines jeden Reisefans darf nun höher schlagen, denn die ersten Grenzen haben bereits geöffnet und viele Länder außerhalb Deutschlands, aber innerhalb der EU, dürfen wieder bereist werden. Das Reisen hat sich durch Corona jedoch stark gewandelt und ist möglicherweise nicht mehr so, wie jeder es bisher kannte. Auf was sollte besonders Acht gegeben werden und wie kann man dafür sorgen, dass der Urlaub trotzdem safe ist? Um schon mal Vorab festzuhalten: durch Corona bedarf es wesentlich besserer und präziser Vorbereitung. Wer dieses Jahr in den Urlaub fahren will, für den heißt es, sich zu informieren was das Zeug hält. Noch bevor der Koffer gepackt werden kann, müssen nämlich alle relevanten Informationen zusammengetragen werden.

Für die Vorbereitung: Bevor der Urlaub also überhaupt gebucht werden kann, sollte bedacht werden, in welches Land man überhaupt einreisen darf und wie die jeweiligen Reisebedingungen sind. Auch ist es möglich, dass jedes Land seine ganz eigenen Einschränkungen sowie Einreise- und Quarantänebestimmungen bezüglich Corona hat, was bei fehlenden Informationen dazu führen kann, dass der Urlaub nicht ganz so verläuft, wie zunächst gedacht. Die Website des Auswärtigen Amtes ist hierfür sehr hilfreich und liefert nicht nur zu den jeweiligen Ländern Informationen, sondern auch ganz allgemeine Erläuterungen über das Reisen in Zeiten von Corona. Darüber hinaus lohnt es sich, sowohl das Hotel, als auch die Airline zu kontaktieren. Da es in der aktuellen Lage sehr schnell zu unvorhergesehenen Änderungen kommen kann und etwaige Stornierungen oder bestimmte Einschränkungen eine Konsequenz sein können, ist es sinnvoll, sich durch diese Kontaktaufnahme ein wenig abzusichern, denn man weiß ja nie. Insbesondere wer vor hat, mehrere Orte zu besuchen, der sollte seine Unterkünfte darüber informieren, was seine anderen Reiseziele sein werden, um so über die Quarantänebedingungen in Kenntnis gesetzt werden zu können.

Ein anderer wichtiger Aspekt, der sich verändert hat, ist das Thema Reiseversicherung. War dieses Thema noch vor einigen Monaten bei Einigen mit »Es wird schon alles gut gehen« vom Tisch, ist es jetzt wichtiger denn je, eine Reiseversicherung abzuschließen. Veranstaltungen fallen schnell aus oder es verändern sich bestimmte Bedingungen, also sollte man lieber ein wenig tiefer in die Tasche greifen.

Wer immer schon mal seine Reise kreativ und individuell gestalten wollte, dem bietet sich nun die Chance dies zu tun, denn empfehlenswert ist jetzt, Orte des Massentourismus zu meiden und sich für ein anderes Ziel zu entscheiden. Statt eine Pauschalreise mit All-Inclusive zu buchen, kann man sich selbst die Möglichkeit geben, sein Reiseziel ganz auf eigene Faust zu erkunden und sich wirklich auf den Ort oder die Region einzulassen.

Foto: pixabay

Was soll in den Koffer? »Ich packe meinen Koffer und nehme mit...«? Ja, was nimmt man denn jetzt eigentlich mit? Natürlich sind Sonnenschutz, Sonnenbrille, Reisedokumente und passende Kleidung immer noch sehr wichtig für den Urlaub, doch ist nun nicht ganz unerheblich, dass vor allem Desinfektionsmittel für die Hände in den Koffer rein sollte. Desinfektionstücher und vielleicht sogar eine kleine Reiseapotheke können ebenfalls für Abhilfe sorgen und das Urlaubsfeeling ein wenig sorgloser machen. Einer der wichtigsten Dinge, die in unseren Koffer sollten, ist natürlich die Mundschutzmaske. Nützlich ist hierzu, am besten direkt mehrere einzupacken, da man sich im Ausland nicht auskennt und somit nicht weiß, wo sich so schnell eine neue besorgen lässt. Im metaphorischen Sinne sollte jeder auch ein wenig Vorsicht und Zurückhaltung in den Koffer packen, denn die wird vor allem dann geboten sein, wenn man sich an Plätzen befindet, an denen viele Menschen sind.

Während des Urlaubs: Es sollte weiterhin möglichst darauf geachtet werden, Menschenmassen zu vermeiden. Insbesondere jene, die offentlichtliche Krankheitssymptome aufweisen. Worauf bis jetzt nicht explizit wert gelegt wurde, ist unerlässlich für den Urlaub: das Händewaschen darf nämlich, trotz aller Freude und Euphorie, nicht vergessen und vernachlässigt werden. Es wird empfohlen, nach jedem Toilettengang, nach dem Kontakt mit Tieren, nach dem Naseputzen oder Niesen, aber auch, wenn man zurück ins Hotel kommt, die Hände gründlich zu waschen. Dabei gilt, was sich seit Monaten vernehmen lässt: das Händewaschen sollte unbedingt 20 bis 30 Sekunden andauern.