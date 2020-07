»Komm mit auf Zeitreise!«

Welches Werkzeug braucht ein Archäologe? Haben die Kelten auch schon mit Euros gezahlt? Gab es in Schorndorf früher Mammuts? Die Sonderausstellung im Stadtmuseum »Mammut, Römer, Kelten & Co.« nimmt Kinder und ihre Familien mit auf eine spannende Zeitreise und beantwortet diese und viele weitere Fragen.

Die Schau zeigt, wer in den vergangenen Jahrtausenden das Remstal besiedelte. An interaktiven Mitmachtischen und Hörstationen wird Schorndorfs früheste Vergangenheit wieder lebendig. Die Archäologie ist dabei der rote Faden: Besucher erfahren, mit welchem Werkzeug und mit welchen Methoden ein Archäologe arbeitet. Davon ausgehend bewegen sich Interessierte immer weiter zurück in die Zeit. Der Schmuck eines alamannischen Mädchens kann mit Hilfe eines Puzzles wieder zusammengesetzt werden, die wichtigsten römischen Götter werden beim Memo-Spiel mit ihren Erkennungsmerkmalen kombiniert und in der »Geldwerkstatt« prägen die Kinder Münzen nach keltischem Vorbild. Die ältesten Epochen, welche die Ausstellung zeigt, sind die Steinzeit und das Erdmittel-alter. Die Austellung wurde bis zum 28. März 2021 verlängert. Ein abwechslungsreiches museumspädagogisches Programm ergänzt die Schau. So können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren die Kunst des Mosaik-Legens erlernen und dabei viel Spannendes über die Römer und ihr alltägliches Leben lernen, oder eine eigene keltische Schmucknadel, eine sogenannte Fibel, nach keltischem Vorbild aus Silberdraht herstellen. Beim Angebot »Archäologie in der Box« können Perlen ausgegraben oder Keramikgefäße zusammengesetzt werden. Auch ein Kindergeburtstag kann im Schorndorfer Stadtmuseum gefeiert werden. Dabei geht es für die kleinen Gäste mit der Taschenlampe in der Hand auf eine spaßige Schnitzeljagd quer durch die Ausstellung.

Stadtmuseum Schorndorf

Mammut, Römer, Kelten & Co. · verlängert bis 28. März 2021

Kirchplatz 7-9 · 73614 Schorndorf · Tel. 07181-6021132

www.stadtmuseum-schorndorf.de