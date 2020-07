Löwenpfade in Göppingen

Die Löwenpfade im Landkreis Göppingen stehen für Wandern mit Qualitätsanspruch und locken mit eindrucksvollen Ausblicken, abwechslungsreichen Naturlandschaften und geheimnisvollen Orten.

15 attraktive Rundwanderwege zwischen drei und 17 Kilometern Länge bieten Wanderspaß für jeden Geschmack. Kulturinteressierte, Ruhesuchende, große und kleine Entdecker, Familien und Naturliebhaber, aktive Sportler und Abenteurer finden hier ihr persönliches Paradies. Gemütliche Einkehrmöglichkeiten, drei prädikatisierte Heilbäder sowie eine optimale verkehrstechnische Anbindung machen die einzigartige Landschaft rund um den durch die Fils geprägten »doppelten Albtrauf« zu einem löwenstarken Erlebnis.

In der außergewöhnlichen Kulturlandschaft zwischen Neckar und Albtrauf, mit ihren Streuobstwiesen und Kräutergärten, ihren sattgrünen Buchenwäldern und duftenden Wacholderheiden, weiß man die Kräfte der Natur seit jeher zu schätzen.

Ein Spitzentipp für alle Naturliebhaber: der Löwenpfad »Orchideenpfad« ist durch seine Fülle an seltenen Pflanzen und Tierarten im Naturschutzgebiet Wasserberg-Haarberg ein ganz besonderes Wandererlebnis.

Alle Löwenpfade sind Rundwanderwege, die in beide Richtungen begangen werden können. Die Beschilderung und Markierung erfolgt deshalb sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, was als Aufforderung zum zweimal Wandern verstanden werden darf. Es bringt einen jedesmal aufs Neue zum Staunen, wie anders eine Landschaft aus der entgegengesetzten Gehrichtung aussieht und sich neue Perspektiven eröffnen.

Am Start jedes Löwenpfades ist eine übersichtliche Informationstafel mit Hinweisen zum Routenverlauf, einem Höhenprofil und den Sehenswürdigkeiten am Wegesrand aufgestellt. Alle Touren stehen als GPX-Track zum Download bereit und können über den Tourenplaner www.tourenplaner.lk-gp.de auch vom Smartphone abgerufen werden.

