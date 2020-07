Lokale am Ludwigsplatz Mosbach

Eiscafé Venezia

Wo Essen gehen zum Erlebnis wird. Auf dem belebten wie beliebten Ludwigsplatz in Mosbach ist dank seiner vielen attraktiven Lokalen und Restaurants für jeden Geschmack etwas dabei.

Seit 25 Jahren bringt das Artemis griechische Küche und Gastfreundschaft nach Mosbach. Das steckt bereits im Namen: Artemis bezeichnet die Göttin der Jagd, des Mondes und des Waldes, steht in der griechischen Mythologie aber auch für Gastfreundlichkeit. Die stilvollen

Räumlichkeiten des Artemis – inklusive Freiterrasse – laden zum Genuss der griechischen Spezialitäten ein.

Ludwig - Restaurant und Bar

Das Eiscafé Venezia liegt zentral am Ludwigsplatz. Die vielen Eisspezialitäten verwöhnen besonders an heißen Sommertagen den Gaumen der Gäste. Die große Terrasse lädt zum sonnenbaden ein. Unter einem großen Kastanienbaum kann man dem Plätschern des Brunnens lauschen und sich einfach mal gehen lassen. Zu den selbstgebackenen Kuchen gibt es eine Auswahl an leckeren Kaffeespezialitäten.

»Was wäre Mosbach ohne das Ludwig?« – ein Kompliment, das Geschäftsführer Simon Heidmann regelmäßig von seinen Gästen zu hören bekommt. Das Ludwig mit seinem Restaurant plus Cocktailbar inklusive offener Terrasse, die auf die Fußgängerzone am Ludwigplatz hinausschaut, erfreut sich seit Jahren schon einer großen Beliebtheit und verwöhnt täglich seine Gäste mit Frühstück, internationalen Speisen und leckeren Cocktails.

Restaurant Artemis

Hauptstraße 88 · 74821 Mosbach

Tel. 06261-5063 · www.artemis-mosbach.de

Eiscafé Venezia

Hauptstraße 90 · 74821 Mosbach

Tel. 06261-8464730

Ludwig – Restaurant & Bar

Hauptstraße 92 · 74821 Mosbach

Tel. 06261-2242 · www.ludwig-mosbach.de