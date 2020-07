Motorrad-Touren Zuhause

Das Motorrad boomt. In den letzten Jahren mehr denn je. Speziell das Klientel über 40 – Männlein wie Weiblein – entdeckt die Welt des »Mopeds«, wie es von seinen Fans liebevoll genannt wird. Dabei ist es eigentlich egal, ob wir von Klassikern wie Chopper oder Tourer sprechen, bis hin zum Streetracer oder sogar den modernen Rollern. Die Mobilität gepaart mit dem Fahrerlebnis und dem teilweise mit der Marke oder dem Modell verbundenen Lebensstil, entscheiden dabei häufig über die Wahl des Fahrzeugs. Bei dem Interesse jedoch, die heimatlichen Gefilde mit dem Zweirad zu erkunden, am besten gepaart mit einer Art von Städtereise, tauchen selten Unterschiede auf. Das liegt möglicherweise auch daran, dass man nicht unbedingt mit Parkplatzproblemen konfrontiert wird. Also: vor allem an den Sommer-Wochenenden, raus aufs Moped und schön durch die Landschaft cruisen (Solange es uns nicht verboten wird – Anm. des Redakteurs). Und man wird staunen, wie viele besondere Fleckchen es gibt, die man noch nie, oder zumindest nicht so bewusst, wahrgenommen hat. Dabei ist es egal, ob es die kleine sogenannte »Hausrunde« am Feierabend ist oder die größere Tagestour. In allen Himmelsrichtungen der MORITZ-Region gibt es dabei etwas zu entdecken. Von Burgen über romantische Weinstraßen bis zur Seentour, ist die Auswahl größer als man denkt. Und dazu gehört mitnichten nur die in ganz Süddeutschland berühmte »Platte« in Löwenstein, die auch besonders gerne aus der Stuttgarter Ecke angefahren wird. Unser Redakteur in Zweiradfragen hat mal ein kleines bisschen aus seinem Nähkästchen geplaudert, für die Leserschaft ein paar seiner Strecken ausgesucht und sie mit kleinen aber feinen Tipps rund um Gastronomie, Sehenswürdigkeiten und Fahrtipps ausgeschmückt. Was bleibt? Bei allem Freiheits- und Fahrgefühl: Nehmt Rücksicht – und das nicht nur auf die anderen Verkehrsteilnehmer!