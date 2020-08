Erleben Sie Ihre Heimat von einer ganz besonderen Seite: Im Wellnesshotel Schloss Döttingen begeistern die Schlossgeister durch ihre Liebe zum Detail, Ihrer Liebe zur Natur und Ihrer Liebe zur Begeisterung. Das historische Anwesen ist ein einzigartiger Ort der Ruhe und Entspannung. Spannend kombinieren sich Genüsse mit Erholung und Natur. Nicht zuletzt trägt hierzu der Anfang des Jahres neu eröffnete EntspannungsGeist-Spa, mit Indoor-Schwimmbad, Saunalandschaft, Ruhe und Anwendungsräumen sowie einem 2000 qm großen Wellnessgarten mit Bio-Naturschwimmbad, gespeist mit reinem Quellwasser, bei, welcher Hotel- und Tageswellnessgästen zur Verfügung steht. Neben besonderen Arrangements mit Candle-Light-Dinner und Wohlfühlmassagen können Gäste auch die veganen Kosmetika sowie Öle in zugebuchten Kosmetik- und Massageanwendungen genießen. Wellnessanwendungen können ebenso außerhalb eines Tageswellnessaufenthalts individuell gebucht werden.

Ein Konzept das begeistert: Die Zeit der Pandemie haben die Schlossgeister genutzt, um das Hotel weiter in eine Wohlfühloase zu verwandeln. So wurde eigens für die Gäste das Restaurant umgebaut und bietet nun noch mehr Gemütlichkeit für gesellige Abende mit Freunden und Kollegen oder romantische Stunden zu zweit. Und auch die Schlossküche begeistert mit ihrer Neukomposition. Unter der Küchenleitung durch Heiner Bohnet bereitet jede Speise eine Explosion der Geschmacksnerven. Heiner Bohnet wirkte zuletzt bei Michel Bras – einer der einflussreichsten 3-Sterneköche Frankreichs. Seine Liebe zum Essen zeigt sich vor allem in der hohen Qualität und der Verwendung von Bio-Produkten und Fleisch aus artgerechter Bio-Haltung, welche direkt aus der Region bezogen werden. Seine Küche zeichnet sich außerdem durch spannende Texturen, natürlichen Geschmack und die Verwendung unterschiedlichster Kräuter und Blüten aus, die im hoteleigenen Kräutergarten angebaut werden. Natur! Genuss! Erholung! Ob bei einem leckeren Essen, einer kurzen Auszeit im EntspannungsGeist-Spa oder einer kleinen Wohlfühlreise in der eigenen Heimat – die Schlossgeister bieten für jeden Rahmen ein begeisterndes Angebot. wol

Hotel Schloss Döttingen, Buchsteige 2, 74542 Braunsbach-Döttingen, Fon: 07906-1010, www.schloss-doettingen.de