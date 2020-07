Natur und Kultur aktiv erleben

Im Odenwald gibt es vieles zu entdecken – vor allem aber die einzigartigen Naturlandschaften, die sich entlang des romantischen Neckartals und durch die Berge des Odenwaldes erstrecken. Um die Region in all ihren Facetten kennenzulernen, ist das Fahrrad ein optimales Fortbewegungsmittel. So kann die Natur aktiv und intensiv beispielsweise auf dem Odenwald-Madonnen-Radweg erlebt werden, welcher als Qualitätsradroute vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ausgezeichnet ist. Neben der faszinierenden Landschaft zeichnet sich die Route durch die vielen malerischen Fachwerkstädtchen, Heiligenfiguren und Bildstöcke aus. Der Landesfernradweg ist in vier Etappen aufgeteilt und verläuft von Tauberbischofsheim über Mosbach bis letztlich nach Speyer und kann als Mehrtagestour oder Tagestour befahren werden. Der gut ausgeprägte S-Bahn Anschluss entlang des Weges, lässt individuelle Planungen zu. Auch Wanderherzen lässt der Odenwald höherschlagen. Der Neckarsteig, welcher als Schönster Wanderweg Deutschlands 2018 vom Wandermagazin ausgezeichnet wurde, führt von Bad Wimpfen bis Heidelberg. Die jeweiligen Etappen des Weges sind ebenfalls an den S-Bahn Anschluss geknüpft, weshalb auch hier individuellen Wanderungen nichts im Wege steht.

