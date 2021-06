Neues Kinderplanschbecken im Freibad Hoheneck sorgt für puren Wasserspaß

Seit Ende Mai können die Menschen in der Region endlich wieder im Freibad Hoheneck der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim ihre Bahnen ziehen und das kühle Nass genießen. Am heutigen Mittwoch wurde das neue Kinderplanschbecken durch Mika eröffnet – ein absolutes Highlight für die jüngsten Wasserfans. Der Fünfjährige testete als erster mit großer Begeisterung das neue Kinderparadies und erklärt in aller Kürze: „Das ist super!“.

× Erweitern Foto: SWLB Mika im neuen Planschbereich

Alle weiteren jungen Badegäste dürfen sich ab morgen, Donnerstag, über zwei unterschiedlich tiefe Edelstahlbecken für Kinder unterschiedlichen Alters, die durch eine Wasserfallrutsche miteinander verbunden sind, freuen. Zudem sorgen eine in die Becken integrierte Elefantenrutsche, ein Wasserigel und ein Bachlauf mit Kreisfontäne, Spritzdüsen, Wassertunnel, Stauwehr und Wasserrad ab heute für puren Wasserspaß bei allen Kindern. Ebenso wie das alte Kinderplanschbecken wird auch das neue Wasserparadies wieder durch ein großes Sonnensegel von der direkten Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Christian Schneider, Vorsitzender der SWLB-Geschäftsführung, freut sich über die Einweihung und die Eröffnung des neuen Kinderbereichs: „Unser Freibad Hoheneck ist als Familienbad konzipiert. Daher dürfen natürlich auch besondere Attraktionen für Kinder jeden Alters nicht fehlen. Mit dem neuen Kinderplanschbecken bieten wir vielfältige Spielmöglichkeiten mit dem Element Wasser. Als Stadtwerk ist es uns wichtig, die Lebensqualität vor Ort durch attraktive Freizeitangebote zu wahren. Unser Freibad mit vielseitigen Angeboten spielt diesbezüglich eine große Rolle.“

Anfang 2020 startete die SWLB in Zusammenarbeit mit dem auf Bäder-Bau spezialisierten Planungsbüro Richter + Rausenberger Partnergesellschaft mbB die Planungen für das neue Planschbecken. Federführend war dabei die Architektin Julia Leibiger. Zusammen mit ihrem Team passte sie die Planung des neuen Kinderplanschbeckens auf das Freibad Hoheneck und die hier bestehenden Gegebenheiten und Besucherstrukturen an. „Das neue Planschbecken ist für Kinder der Altersgruppe null bis sechs Jahre konzipiert, die jedoch sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Während die Kleinsten die Scheu vor dem unbekannten Wasser überwinden lernen, wollen sich die Drei- bis Sechsjährigen ausprobieren. Sie wollen den Widerstand, die Trag- und Gleitfähigkeit sowie den Auftrieb des Wassers kennenlernen“, weiß die Bauexpertin. Unter Berücksichtigung dieser Bedürfnisse entstand im Freibad Hoheneck ein Planschbecken mit zwei Wasserzonen auf unterschiedlichen Höhen. Der Bereich für die Kleinsten verfügt über eine Wassertiefe von fünf bis 30 Zentimeter. Hier können erste Erfahrungen mit Wasser gesammelt werden. Der Bereich für die Größeren ist 20 Zentimeter bis 40 Zentimeter tief und bietet eine Fläche für erste Schwimmübungen und vielfältige Spielerfahrungen. In beiden Bereichen beträgt die Wassertemperatur angenehme 27 Grad Celsius.

Mit dem Bau des Planschbeckens wurde im vergangenen September direkt nach der Freibad-Saison begonnen. Neben der SWLB und dem Planungsbüro waren hier rund zehn Firmen beteiligt. „Die Spezialisten der einzelnen Fachgebiete wie Geologie oder Wassertechnik, das SWLB-Gebäudemanagement-Team sowie das SWLB-Bäder-Personal, das die Bedürfnisse der Badegäste und die örtlichen Besonderheiten kennt, arbeiteten bei diesem Projekt eng und gut zusammen“, erklärt Julia Leibiger.

Insgesamt investierte die SWLB rund 650.000,- Euro in das neue Kinderplanschbecken. „Dabei sind wir bis jetzt im Kostenrahmen geblieben und haben unser Budget nicht überschritten. Gerne hätten wir den neuen Kinderbereich schon früher – zusammen mit dem gesamten Freibad – eröffnet. Corona-bedingt kam es jedoch bei mehreren Firmen zu Lieferschwierigkeiten, sodass es beispielsweise an fehlenden Pflastersteinen lag, dass wir den Bereich erst jetzt komplett fertigstellen und freigeben können“, berichtet Christian Schneider.

× Erweitern Foto: SWLB Mika auf der Elefantenrutsche

Doch nun hat das Warten endlich ein Ende und das fröhliche Planschen im neuen Kinderbereich kann beginnen. Sieben Kindern dürfen sich nach Vorgabe des Hygienekonzeptes für den Freibadbetrieb jeweils gleichzeitig in dem Planschbecken aufhalten. Silvia Capalija, SWLB-Leiterin des Freibads, freut sich ganz besonders, den jüngsten Badegästen nun eine neue Attraktion anbieten zu können: „Es ist einfach schön zu sehen, wie auch die Kleinsten den Sommer in unserem Freibad genießen, mit leuchtenden Augen neue Wasserspiele ausprobieren und die ersten Schwimmversuche wagen. Und damit es den Kindern in ihrem Kinderparadies an nichts fehlt, wird im Laufe des Sommers noch ein neuer Spielplatz in unserem Freibad einziehen.“

Neben dem neuen Kinderplanschbecken laden zudem das Nichtschwimmerbecken mit grellgelber Breitrutsche sowie ein großes Sportbecken Klein und Groß zum Schwimmen, Planschen und Auspowern ein. Das Freibad ist täglich geöffnet, jeweils in zwei Zeitblöcken: vormittags von 7:45 Uhr bis 13 Uhr und nachmittags von 14:45 Uhr bis 20 Uhr. Zur Sicherheit aller Badegäste sowie der Bäder-Mitarbeitenden haben die Stadtwerke ein ausführliches Hygienekonzept für den Freibad-Betrieb erarbeitet. Neben den allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln ist die Anzahl der Badegäste auf maximal 800 Gäste pro Tag begrenzt. Tickets für das Freibad müssen vorab online über die Website der SWLB www.swlb.de/e-ticket erworben werden.

Alle weitern Information gibt es auf der Internetseite der Stadtwerke: www.swlb.de/freibad