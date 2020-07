Die Gesichter Nürtingens Entdecken

Am Fuße der Schwäbischen Alb, direkt am Neckar gelegen – Nürtingen bietet eine reizvolle Umgebung für Aktiv- und Freizeittouristen. Für Wanderer und Radfahrer hält die Neckarstadt tolle Routen mit Blick auf den Albtrauf bereit.

Einfach mal die Seele baumeln lassen. Wo ist dies wohl besser möglich als in der Natur, auf einem der schönsten Wanderwege in Nürtingen rund um den Galgenberg.

Am Hallenbad gestartet, geht es bergauf in Richtung Oberensingen. Angekommen am römischen Gutshof »Villa Rustica«, berührt der wunderschöne Ausblick von der Höhenlage aus, die Seele eines jeden Naturliebhabers. Vorbei an kleinen Gärten und endlosen Wiesen geht es hinein in den Bauernwald und einen Berg hinauf. Oben angekommen wartet bereits der nächste bezaubernde Ausblick auf den Albtrauf der Schwäbischen Alb.

Die nahegelegene Alpakafarm lädt Groß und Klein zum Verweilen ein. Die knuddeligen Vierbeiner freuen sich über jeden Besuch und gehen gerne auch an einer lockeren Leine spazieren. So schwer der Abschied von den flauschigen Alpakas auch fällt, weiterlaufen lohnt sich! Vorbei an den schönen Streuobstwiesen erinnert ein Schild »Ruh dich aus, schau hinaus« daran, auf dem Bänkchen die Momente in der Natur zu genießen. Weitere Ausblickpunkte, wie zum Beispiel den Blick auf die Achalm oder in das Neckartal, sind die einzigartige Wanderung allemal wert. Nach knappen zehn Kilometern Fußmarsch meldet sich der ein oder andere Magen bestimmt zu Wort und freut sich, auf eine frisch gegrillte Rote Wurst beim Grillplatz Schillerhöhe.

Foto: Joachim Mende

Doch nicht nur zu Fuß bietet Nürtingen wundervolle Ausblicke und Touren. Auch die Radfahrer unter den Aktiven kommen in der bezaubernden Natur nicht zu kurz.

Durch Nürtingen führen verschiedene Fernradwege, darunter der Neckartalradweg, der Museumsradweg und der Württemberger Weinradweg.

Wer also mehrere Tage Zeit hat, kann unzählige Burgen und Schlösser, Fachwerkstädte und Weinorte oder Weinberge auf den Routen entdecken. In Nürtingen findet jeder die passende Unterkunft. Hotels, Appartements und Ferienwohnungen laden zum Übernachten ein. Der Reisemobilstellplatz lockt Reisemobilisten mit seiner verkehrsgünstigen Lage.

Alle Wander- und Radwege sind auf dem Nürtinger Geoportal auf der Homepage der Stadt Nürtingen abrufbar. Als besonderes Sommer-Highlight ist im Hölderlin Jahr die Ausstellung »Friedrich Hölderlin. Die letzte Nürtinger Zeit« noch bis zum 11. Oktober im Nürtinger Stadtmuseum zu sehen. Die Ausstellung zeigt die Nürtinger Zeit Hölderlins, und spannt diese in den Bezugsrahmen von Stadt und Familie, Liebe und Freundschaft, sowie Landschaft und Dichtung.

Touristinfo Nürtingen

Tel. 07022-75381 · touristinfo@nuertingen.de

www.nuertingen.de