Open-Air-Events, Surfen und Familienzeit in der Thermen & Badewelt Sinsheim

Die Sommerferien sind da, die Kinder sind in Urlaubsstimmung und die Vorfreude auf gemeinsame Zeit steigt. Kein Stau zum Flughafen. Kein Warten am Gate. Die Thermen & Badewelt Sinsheim bietet dafür zwischen Juli und September ein umfangreiches Programm: Open-Air-Konzerte, Pool Beats mit Live-DJ, Surfen auf der künstlichen Welle und Angebote für Familien – alles an einem Ort, ohne lange Anreise und Flug. Der Außenbereich wird in den Sommermonaten regelmäßig zur Open-Air-Bühne. Bei den »Pool Beats« sorgen DJs für entspannte Sounds und Sommervibes im Außenpool. Die kommenden Termine erstrecken sich über die gesamte Saison: 31. Juli, 6. August, 21. August und 11. September. Die zweitägigen Sommer-Konzerte am 28. und 29. August verbinden Live-Musik mit besonderer Kulisse unter Palmen. Zwei Tage voller Sommerstimmung, Live-Musik und purem Urlaubsgefühl in der Heimat. Für alle, die das Meer nicht vor der Tür haben, bringt der Sommer die Wellen nach Sinsheim. Bis zum 13. September lädt die extra installierte Surfstation zu großem Sommer-Spaß am Paradise Beach ein. Auf einer künstlichen Surfwelle kann sich jeder – vom Anfänger bis zum erfahrenen Surf-Profi – im Wellenreiten ausprobieren und das eigene Balancegefühl testen. Zwischen dem 27. Juni und 13. September öffnet die Thermen & Badewelt Sinsheim das Palmenparadies und den Paradise Beach täglich für die ganze Familie. Ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen wird geboten: Während Erwachsene zur Ruhe kommen und entspannen, erleben Kinder Spiel, Spaß und Abenteuer bei kreativen Mitmach-Aktionen, wie DIY-Basteln oder spielerischen Aqua-Animationen im Wasser. Passend dazu lädt das abwechslungsreiche Sommerprogramm auf eine Reise rund um die Welt ein. Inspirierende Sauna- und Wellnessrituale greifen Düfte, Klänge und Traditionen verschiedener Kontinente auf und schaffen jeden Tag neue Entdeckungsmomente.

Alle Informationen und ­Buchungen gibt es in der ­BLUPHORIA-App oder unter www.badewelt-sinsheim.de

Surf Days

bis 13. September

Familienzeit

bis 13. September

Pool Beats

31. Juli

6. & 21. August

11. September

Action Day

7. August

Sommer-Konzerte

28. & 29. August