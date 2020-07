OX-BoW Events, Consulting & Services

Die Erlebniswelt bei OX-BoW bietet allen Robin Hoods, egal ob klein oder groß, ob jung oder alt, die Gelegenheit mit Pfeil und Bogen zu schießen. Als Mindestalter wird 8 Jahre empfohlen. Schnupperkurse im Intuitiven Bogenschießen werden fast jeden Tag angeboten. Mitmachen kann die ganze Familie. Geschulte Trainer bringen den Teilnehmern zunächst die Grundlagen in der Halle bei und machen sie fit Geschulte Trainer bringen den Teilnehmern zunächst die Grundlagen in der Halle bei und machen sie fit für den Ausflug auf den Parcours. Dort erwarten sie verschiedene 3D-Tiere und Tiergruppen. Die neu gewonnen Fähigkeiten können sogleich bei Hase, Wolf und Bär unter Beweis gestellt werden. Möchte man den Bogenparcours komplett begehen, läuft man ungefähr 4km durch die abwechslungsreiche Natur aus Bergwald und offenen Wiesen (Kürzere Routen sind möglich). Festes Schuhwerk ist erforderlich. Ein kleines selbst mitgebrachtes Picknick rundet den Tag ab. Mit dem Bogenkino bietet OX-BoW eine weitere Attraktion. Die Welt des Bogenschießens in 4D. Zur Auswahl stehen verschiedene Spiele und auch Tiersequenzen. Die Anlage kann nach der ersten Einweisung auch von Anfängern genutzt werden.

