Perlenglanz

Obst- und Weinbau prägen die Landschaft rund um die Große Kreisstadt Öhringen und die Gemeinden Bretzfeld, Pfedelbach und Zweiflingen. Fleißige Hände bringen zahlreiche landwirtschaftliche Produkte hervor, erhältlich in den Hofläden. Auch in den zünftigen Besenwirtschaften, gemütlichen Gaststätten und Biergärten sowie in einigen Spitzenrestaurants ist wahrlich für jeden Geschmack etwas geboten.

Den Besucher erwartet bei den Hohenloher Perlen eine bunte Vielfalt an Radwegen. Thematische Touren, Rundkurse oder mehrere Streckentouren bringen den Besuchern die schönsten Seiten der Hohenloher Landschaft näher. Die abwechslungsreiche Topografie des Hohenloher Landes ermöglicht sportliches Radfahren und bietet auch viele Strecken für gelegentliche Freizeitradler.

Sehr beliebt sind die Strecken an den Gewässern mit Kocher-Jagst-Radweg, Ohrntalradweg und Brettachtal-Radweg. Die Rundtouren wie der »Radius« um Öhringen, die »Radrunde West« um Bretzfeld oder die »Limes- und Gourmet-Tour« bei Zweiflingen haben genauso ihren Reiz.

Wandern bei den Hohenloher Perlen erfreut sich ebenso großer Beliebtheit. Besucher schätzen die hügelige Landschaft vorbei an Reben, Feldern, Wasserläufen und durch schattige Wälder. Rund um Zweiflingen-Friedrichsruhe werden Spaziergängern die fünf »Laufwege mit Seitenblicken« (2,7 bis 5 km) empfohlen. Die Keltern-Runde zwischen Pfedelbach und Öhringen (5 und 8 km) greifen das Thema Weinbau auf. Das »wanderbare« Bretzfeld lockt mit 28 abwechslungsreichen Rundwanderwegen und in Pfedelbach widmen sich die Destillat Wege verstärkt hochprozentigen Genüssen.

Ein besonderes Erlebnis ist der Besuch des UNESCO-Welterbe Limes. Die drei stählernen Aussichtsplattformen »Limes Blicke« in Öhringen-Cappel, Pfedelbach-Gleichen und bei Zweiflingen-Pfahlbach ermöglichen es, die schnurgerade römische Grenzlinie in der Landschaft nachzuvollziehen. Neu sind Infotafeln speziell für kleine Entdecker.

Für Kinder und Jugendliche ist bei den Hohenloher Perlen noch einiges mehr geboten: Vom Öhringer Kletterturm und Tiergehege, über attraktive Spielplätze bis hin zu einem neuen Fitnessparcours mit Trampolinen in der Öhringer Cappelaue.

Als Alternative zu »Im Hofgarten - Das Sommerfestival« finden in diesem Jahr die »Linden-Abende« vom 10. Juli bis 2. August im Öhringer Hofgarten statt.

Hohenloher Perlen

Bretzfeld, Öhringen, Pfedelbach, Zweilfingen

www.hohenloher-perlen.de