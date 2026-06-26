RappSoDie Bad Rappenau: Sommer, Sonne, Entspannung pur

Egal ob Sauna oder Wellness, das Sole- und Sauna­paradies RappSoDie ist für ­alle, die sich ­entspannen, dem Alltag entfliehen oder sich einfach etwas Gutes tun wollen, die richtige Adresse.

Was tun, wenn der Alltag wieder richtig stresst? Natürlich das RappSoDie aufsuchen - das Saunaparadies direkt in Bad Rappenau. Hier gibt es vielseitige Angebote zum Erholen und Entspannen. In den sechs verschiedenen Saunen, zwei Dampfbädern, Ruhe- und Meditationsräumen, Erlebnisduschen, dem Saunagarten mit Kaminlounge, Naturbadeteich und Warmsprudelbecken können Saunafreunde dem Alltag genussvoll entfliehen und die stärkende Wirkung eines Saunabades zu jeder Jahreszeit genießen. Hier werden Tagträume wahr. Das RappSoDie lädt ein: »Gönnen Sie sich eine Wellnessmassage!« Bei sanften Klängen und schmeichelhaften Düften, können Besucher den Alltag schnell hinter sich lassen.

Die Pforten des traumhaften Bad Rappenauer Sole-Wellenfreibades sind seit dem 1. Mai wieder geöffnet! Kenner zählen es zu einem der schönsten Freibadanlagen im »Ländle«. Unter freiem Himmel dürfen alle Badegäste bis mindestens 13. September Badespaß pur genießen. Das Bad ist für alle Sonnenhungrigen täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Für alle Frühaufsteher steht das 50 Meter Becken mit Sprungbrett, Wasserfächer, Massagedüsen und Breitwellenrutsche dienstags und freitags schon ab 6.30 Uhr zur Verfügung. Wetterunabhängig wird eine Wassertemperatur von 24 Grad Celsius garantiert. Für Besucher, die das Strandfeeling auch im Ländle nicht missen möchten, lädt ein Sandstrand mit Liegeplätzen, Strohschirmen und Palmen zum Relaxen ein.

RappSoDie Sole- und Saunaparadies & Sole-Wellenfreibad Bad Rappenau

Salinenstraße 37, 74906 Bad Rappenau

Tel. 07264-2069330, www.rappsodie.info