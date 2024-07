Rappsodie in Bad Rappenau: Dem Alltag entfliehen

Was tun, wenn der Alltag wieder richtig stresst? Natürlich das RappSoDie aufsuchen - das Sole- und Saunaparadies direkt in Bad Rappenau. Hier gibt es vielseitige Angebote zum Erholen und Entspannen. Exzellent ist der Sauna- und Wellnessbereich. Hier können Gäste die Entspannung und das Wohlbefinden in stilvollem Ambiente genießen. Der Wellness-Bereich des RappSoDie wurde 2013 mit fünf Wellness Stars, einem Qualitätssiegel des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg, ausgezeichnet. Im Bereich Sauna hat das RappSoDie viel zu bieten. In den sieben verschiedenen Saunen, zwei Dampfbädern, Ruhe- und Meditationsräumen, Erlebnisduschen, dem Saunagarten mit Afrika- und Kaminlounge, Naturbadeteich und Warmsprudelbecken können Saunafreunde dem Alltag genussvoll entfliehen und die stärkende Wirkung eines Saunabades zu jeder Jahreszeit genießen. Das Solebad in Bad Rappenau ist ein Stück Bad Rappenauer Renommé. Zwei verschieden gestaltete Innenbecken mit urgesundem Solewasser mit Mineralien und ein Dampfbad der Extraklasse laden zum Entspannen ein. Die heilend gesunde Wirkung der Sole ist insbesondere zur Linderung von Rheuma-, Atemwegs- und Hauterkrankungen bekannt. Auch für das leibliche Wohl ist dank des Gastronomieangebots mit täglich wechselndem Tagesessen, Essen à la carte und einem reichhaltigen Frühstücksbuffet gesorgt.

Auch der Wellness-Bereich der RappSoDie hat einiges zu bieten: Im künstlerisch gestalteten Wohlfühl Ambiente, bei sanften Klängen und schmeichelhaften Düften, können Besucher den Alltag schnell hinter sich lassen. Zarte Hände werden sie in die Welt der Tiefenentspannung begleiten.

RappSoDie Sole- und Saunaparadies

Salinenstraße 37 · 74906 Bad Rappenau

Tel. 07264-2069330 www.rappsodie.info