Ratskeller Ludwigsbug

Der Ratskeller liegt im Herzen von Ludwigsburg, einer der bedeutendsten barocken Städte Deutschlands, und blickt auf eine über 111-jährige Geschichte zurück. In diesem traditionellen Restaurant trifft Moderne auf Tradition. Der Ratskeller empfängt seine Gäste bei schönem Wetter mit leckeren Speisen und Getränken im Biergarten, in dem auf Wunsch am Tisch über das Mobiltelefon bestellt und via PayPal bezahlt werden kann. Auch direkt an der Getränkeausgabe werden die Gäste gerne von Jana und ihrem Team begrüßt. Bei schlechtem Wetter ist das Restaurant geöffnet. Wer lieber zuhause essen möchte, kann das köstliche Essen wie z.B. den Rinderschmorbarten, das gefüllte Hofmarschallschnitzel oder zum Dessert die frischgebackenen Nonnenfürtzle mit hausgemachter Marmelade über die Homepage www.ratskeller-

ludwigsburg.de bestellen und abholen. Der neue Küchenchef Roland Heß verwöhnt mit altbekannten Klassikern und neuen kulinarischen Ideen. Zuvor hat er vier Jahre im Waldhorn am Schloss den Kochlöffel geschwungen und war im Anschluss vier Jahre Küchenchef auf »Mein Schiff« von TUI. Von seiner Qualität können sich die Gäste am besten selbst überzeugen. Der Ratskeller Ludwigsburg freut sich auf den Besuch.

Ratskeller Ludwigsburg

Wilhelmstraße 13 · 71638 Ludwigsburg

Tel. 07141 2423020 · www.ratskeller-ludwigsburg.de