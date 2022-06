Raus in die Natur in Calw

Der Frühling ist da, die Sonne schickt ihre warmen Sonnenstrahlen aus und der Wald erwacht zum Leben. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, an dem Familien mit Kindern nichts mehr in den vier Wänden hält. Und so werden pünktlich zum Wochenende fleißig Pläne geschmiedet. Raus in die Natur, so viel ist klar. Aber reines Wandern entlockt gerade den Kleinen nicht immer das gewünschte »Hurra«. Bei den Freizeittipps aus Calw ist das anders. Hier trifft Wandererlebnis auf Abenteuer und Wissbegierde auf Antworten.

Wer sich in ein echtes und unvergessliches Abenteuer stürzen und einem besonderen Geheimnis auf die Spur kommen will, ist bei »Annis Schwarzwaldgeheimnis« in Calw auf der richtigen Fährte. Die moderne Schnitzeljagd erinnert an die beliebten Escape Games - mit einem entscheidenden Unterschied: Herzklopfen gibt es hier inmitten der einzigartigen Natur des Nordschwarzwaldes. »Milo« möchte so gern in eine Jugendbande aufgenommen werden. Doch wer kann ihm dabei helfen? Direkt im Calwer Stadtgarten tauchen die erlebnishungrigen Spurensucher in die aufregende Geschichte ein. Ausgerüstet mit einem Rucksack, auszuleihen in der Touristinformation am Marktplatz, heißt es auf sechs Kilometern Spannung pur in den Wäldern rund um Calw. Was gibt es in der heimischen Natur in den Wäldern rund um Calw zu entdecken? Das gilt es gemeinsam mit »Magd Anni« herauszufinden. Das Entdeckergepäck steht bereits in der Touristinformationn Calw zum Einsatz bereit.

Gefüllt ist der Rucksack mit spannenden Rätseln, kniffligen Aufgaben und versteckten Hinweisen. Um das jeweilige Geheimnis zu knacken, braucht es ein wachsames Auge. Der besondere Charme dabei: Dieses Erlebnis funktioniert ganz ohne Technik – für ein bewusstes Erleben des Lebensraumes Wald. Denn nur, wer mit allen Sinnen unterwegs ist und mit Adleraugen die Natur beobachtet, kommt nach und nach dem Rätsel auf die Spur. Überraschung inklusive, denn was wäre das Ganze ohne eine Belohnung, wenn das Abenteuer bestanden ist? Die Tour eignet sich bestens für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Egal ob mit Familie oder als spannendes Geburtstagserlebnis – auf alle Fälle ein perfekter Ausflug für eine Gruppe bis ca. acht Personen.

Auch bei der Calwer GeoTour »Wo aus Wasser Steine werden« geht es über Stock und Stein auf eine außergewöhnliche Reise durch die 500 Millionen Jahre lange Erdgeschichte. Wüsten- und Meeresböden im Nagoldtal? Da bleibt einem vor Staunen doch die Spucke weg. Die Gesteine und Gesteinsformen haben atemberaubende Geschichten zu erzählen. Kein Wunder, sind sie doch Millionen von Jahren alt. Unglaublich, oder? Aber damit nicht genug: Welche Auswirkungen haben die verschiedenen Gesteinsschichten auf die Tier- und Pflanzenwelt und auf uns Menschen? Wer entdeckt die Trichter, die der Ameisenlöwe gegraben hat, und was sagt das Engelsüß über den Boden aus? Auf einer Strecke von 5,1 Kilometern werden Geheimnisse gelüftet und unglaubliche Phänomene über die artenreiche Flora und Fauna des Nagoldtals einleuchtend erklärt.

Auf geht’s, liebe Naturliebhaber! Erkundungsaufgaben, Forschungsfragen sowie eine ausführliche Wegbeschreibung mit Karte gibt es in der kostenlosen GeoTour-Broschüre, erhältlich in den Touristinformation von Calw.

Extratipp: Um die Tour nachwirken zu lassen und den Daheimgebliebenen die Gesteine des Nordschwarzwaldes näherzubringen, gibt es die »Geobox« mit den neun wichtigsten Gesteinen des Nordschwarzwaldes für 8,50 Euro und das »Geokompakt-Basiswissen für GeoTouren« für 1,50 Euro bei der Touristinformation Calw.

Touristinformation Calw

Marktplatz 7 · 75365 Calw · Tel: 07051 167399

touristinfo@calw.de· www.calw.de