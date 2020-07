Ravensburger Kinderwelt begeistert

Spiel, Spaß und Action auf über 2.000 Quadratmetern: In der Indoor-Erlebniswelt erlebt die ganze Familie gemeinsam unvergessliche Stunden. Rasante Action mit den Fang den Hut!® Fun Cars, der erste Führerschein in der MobileKids-Verkehrsschule, oder große Abenteurer am Riesen-Kletterbaum– ein ganzer Tag voller Spaß ist hier garantiert.

Eintauchen in die beliebten Spielewelten und die Qualität des blauen Dreiecks in XXL, heißt es in der Ravensburger Kinderwelt in Kornwestheim. Hier können die großen und kleinen Gäste einen Tag voller Spaß erleben. Wer Lust auf eine rasante Partie Fang den Hut!® hat, kann in den spaßigen

Fun Cars sein fahrerisches Können auf dem Riesenspielplan unter Beweis stellen. In der MobileKids Verkehrsschule machen Schulkinder ihren ersten Führerschein und die Kleineren üben spielerisch erste Verkehrsregeln beim Fußgängertraining ein, während Mama und Papa sich an Fragen aus der theoretischen Fahrprüfung heranwagen. Wer kann alle Fragen richtig beantworten? Kleine und große Abenteurer erklimmen mutig den Riesen-Kletterbaum, der die beiden Stockwerke miteinander verbindet. Im 75 Quadratmeter großen Abenteuerparcours »Das verrückte Labyrinth« kommt jeder auf seine Kosten, während sich kleinere Besucher auf eine Fahrt mit dem Plitsch-Platsch Pinguin Karussell freuen.

Die Ravensburger Kinderwelt spricht alle Sinne an: 20 Attraktionen fördern Köpfchen und Geist genauso wie Bewegung und Geschicklichkeit. Die Ravensburger Kinderwelt ist wetterunabhängig und vollklimatisiert!

Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Bahnhofstraße 2· 70806 Kornwestheim

Tel. 07154-1785870 · www.ravensburger-kinderwelt.de