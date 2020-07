Ravensburger Spieleland begeistert

Foto: WFG - M.ALBER

Im Freizeitpark am Bodensee erleben kleine und große Abenteurer unvergessliche gemeinsame Momente: beim Alpin-Rafting in die Tiefe rauschen, im Familien-Freifallturm »Hier kommt die Maus!« in luftige Höhen sausen und das größte »verrückte Labyrinth« der Welt erkunden. Nur im Ravensburger Spieleland trifft man echte Stars wie Käpt’n Blaubär und die Maus aus der »Sendung mit der Maus« täglich live. Mehrfach ausgezeichnet zu Deutschlands familienfreundlichstem Themenpark, lädt das Spieleland mit über 70 Attraktionen in acht Themenwelten mitten im Grünen zum Entdecken und Verweilen ein. Mit einer Übernachtung im Ravensburger Spieleland Feriendorf wird der Aufenthalt sogar zum außergewöhnlichen Kurzurlaub.

Ob Groß oder Klein, es ist für jeden etwas dabei: Bereits Dreijährige bestaunen bei der Traktorfahrt zusammen mit ihren Eltern Hopfen und Mais, löschen im Team das brennende Haus beim Feuerwehrspiel und planschen ausgiebig in der großen Wasser-oase. Rasante Attraktionen bieten pures Vergnügen für ältere Kinder: Sie düsen mit der BRIO Metro mit 40 km/h in die Kurven und mit dem Nilpferd in der Wasserbahn. Oder trauen sich im Entdeckerland die freischwebende Reka-Alpenschlucht über dem Sturzbach des Alpin-Raftings zu durchqueren und bestehen so eine wahre Mutprobe?

Die ganze Familie erlebt kribbeligen Fahrspaß mit der neuen Kakerlakak-Riesen-Schaukel. Aber aufgepasst: Bevor man in der überdimensionalen Kakerlake Platz nehmen kann, gilt es den richtigen Weg im Kakerlakak-Labyrinth zu finden. Nach so viel Action können die Beuscher im neuen Ravensburger Buchshop & Café eine kleine Verschnaufpause einlegen, bevor sie sich im neuen Film im 4D-Action-Kino zusammen mit Peter Pan auf die Reise macht, die kleine Kupferkesselfee Tinker Bell zu retten. Im Maus Kino taucht man dann ein in die Welt des kleinen Prinzen, bekannt aus dem Kinderbuch des französischen Autors Antoine de Saint-Exupéry.

Alle Attraktionen basieren auf dem Mitmach-Konzept des Freizeitparks: Kinder lernen gemeinsam mit ihren Eltern spielerisch Neues und haben dabei auch noch jede Menge Spaß. Handwerkliches Geschick und Teamarbeit ist in der 600 Quadratmeter großen »Bosch Car Service Werkstattwelt« gefragt, wenn mit der gesamten Familie zum Um-die-Wette-Räderwechsel angetreten wird. Den ersten Führerschein macht man in der MobileKids-Verkehrsschule und in der SchokoWerkstatt von Ritter Sport stellt man hier die eigene Lieblingsschokolade her! Tierisches Vergnügen erwartet die Besucher auf dem Tierkarussell, im »wilden Hühnerstall« und der Ponyreitbahn in der Grünen Oase. Außerdem entdeckt ihr im CLAAS Fahrzeug-Parcours »Auf dem Bauernhof« die Welt der Landwirtschaft. Eintrauchen heißt es in den neuesten Themenbereich BRIO World wo es die Spielwelten Wasserpolizei und Baustelle hautnah zu erleben gibt. Hier kann man sich mit dem BRIO Wellenreiter auf eine rasante Fahrt durch den Hafen begeben oder auf dem BRIO Spielzug klettern Ravensburger Spieleklassiker in XXL, wie beispielsweise »Tempo kleine Schnecke«, gibt es in der Kunterbunten Spielewelt und in der »Acitivity World« mit den Lieblingen aus »Die Maulwurf Company«, sind der Bewegungslust keine Grenzen gesetzt. In der »Maus und Elefant Erlebniswelt« können täglich die beliebten TV-Stars zu einem ganz persönlichen Fotoshooting getroffen werden und es geht mit Käpt’n Blaubär auf große Abenteuerfahrt. In seinem Trickfilmstudio erfährt man, wie ein Film entsteht und kann selbst in die Rolle eines Regisseurs schlüpfen und eigene Geschichten mit Käpt’n Blaubär und seinen Freunden drehen und vertonen. Aber aufgepasst! In »Käpt’n Blaubärs Wunderland« erwartet die Besucher neben maritimer Gelassenheit auch ziemlich viel Seemannsgarn. Für alle, die Mee(h)r wollen, gibt es noch reichlich zu erkunden. Über 30 Hektar ist das Spieleland groß – ein Tag reicht kaum aus, um alle Themenwelten zu entdecken.

Im Ravensburger Spieleland Feriendorf kann man daher direkt bei Maus, Elefant und Käpt’n Blaubär übernachten. Es besteht die Möglichkeit zwischen thematisierten Ferienhäusern und komfortablen »Wieso? Weshalb? Warum?« Forscher-Zelten. Die Ferienhäuser sind den Maskottchen des Parks und der Ravensburger Spielewelt gewidmet. Wetten, dass die liebevollen Designs die Herzen höher schlagen lassen? Für Abenteurer unter den Gästen ist eine Nacht in einem »Wieso? Weshalb? Warum?« Forscher-Zelt genau das Richtige. Ausgestattet mit dem Forscher-Kit entdeckt man spielerisch die Natur ums Zelt herum. Wer mit dem eigenen Wohnmobil anreist, nutzt einen der 40 Stellplätze in unmittelbarer Nähe zum Spieleland. Auch Caravan-Urlauber kommen in den Genuss aller Feriendorf-Annehmlichkeiten. Das Restaurant-Team macht alle mit einem gesunden Familien-Frühstück fit. Der kostenlose Spiele- und Buchverleih sowie die Maus- und Elefant-Erlebniswelt sorgen dafür, dass Spiel, Spaß und Action auch am Abend noch lange nicht enden.

Ravensburger Spieleland

Am Hangenwald 1 · 88074 Meckenbeuren

www.spieleland.de · www.spieleland-feriendorf.de