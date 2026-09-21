Süddeutsche HiFi-Tage 2026: 1.033 Besucher feiern die Leidenschaft für guten Klang in Stuttgart

Zwei Tage voller Musik, beeindruckender Klangwelten und persönlicher Begegnungen: Die Süddeutschen HiFi-Tage (SDHT) 2026 sind erfolgreich zu Ende gegangen. Am 19. und 20. September verwandelte sich das Mövenpick Hotel Stuttgart Airport in einen Treffpunkt für HiFi-Enthusiasten, Musikliebhaber und Branchenexperten. Insgesamt 1.033 Besucher nutzten die Gelegenheit, hochwertige Audiotechnik hautnah zu erleben.

Zwei Tage im Zeichen der Musik

Zahlreiche Aussteller präsentierten ihre neuesten Produkte, innovative Technologien und außergewöhnliche Klanglösungen. Von hochwertigen Lautsprechern über Verstärker und Plattenspieler bis hin zu modernsten Streaming-Systemen boten die Süddeutschen HiFi-Tage ein vielseitiges Erlebnis für Einsteiger und erfahrene HiFi-Liebhaber gleichermaßen.

In den individuell gestalteten Vorführräumen konnten Besucher unterschiedliche Klangkonzepte erleben, ihre Lieblingsmusik genießen und direkt mit Herstellern, Vertrieben und Fachhändlern ins Gespräch kommen.

Neuer Standort – neue Möglichkeiten

Eine besondere Herausforderung stellte in diesem Jahr der kurzfristige Wechsel des Veranstaltungsortes dar. Mit dem Mövenpick Hotel Stuttgart Airport fanden die Süddeutschen HiFi-Tage eine neue Heimat, die mit ihrer modernen Ausstattung, guten Verkehrsanbindung und großzügigen Parkmöglichkeiten überzeugte.

Dank der Flexibilität und Unterstützung der Aussteller konnte die Veranstaltung trotz der kurzfristigen Veränderungen erfolgreich umgesetzt werden.

Ein herzliches Dankeschön an Aussteller und Besucher

„Die diesjährigen Süddeutschen HiFi-Tage waren für uns eine ganz besondere Veranstaltung. Der kurzfristige Standortwechsel hat uns vor große organisatorische Herausforderungen gestellt. Umso mehr freue ich mich, dass wir gemeinsam mit unseren Ausstellern zwei wunderbare Messetage erleben durften. Mein persönlicher Dank gilt allen Ausstellern für ihr Vertrauen, ihre Flexibilität und ihre Unterstützung. Und natürlich unseren 1.033 Besuchern, die mit ihrer Begeisterung für Musik und guten Klang diese Veranstaltung erst möglich gemacht haben“, erklärt Ivonne Borchert-Lima, Geschäftsführerin der HiFi-Tage.

Nach der Messe ist vor der Messe

Mit dem Abschluss der Süddeutschen HiFi-Tage richtet sich der Blick bereits auf die kommenden Veranstaltungen der HiFi-Tage-Reihe.

Die nächsten Termine:

Düsseldorfer HiFi-Tage: 28. und 29. November 2026

28. und 29. November 2026 Norddeutsche HiFi-Tage Hamburg: 6. und 7. Februar 2027

6. und 7. Februar 2027 Münchner HiFi-Tage: 13. und 14. März 2027

Die HiFi-Tage stehen auch künftig für persönliche Begegnungen, außergewöhnliche Klangerlebnisse und die gemeinsame Leidenschaft für hochwertige Musikwiedergabe.

Vier Städte. Eine Leidenschaft. Musik verbindet.

Weitere Informationen: www.hifitage.de