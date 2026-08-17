Süddeutsche HiFi-Tage am 19. & 20. September 2026 ziehen um – neuer Standort am Flughafen Stuttgart

Die Süddeutschen HiFi-Tage (SDHT) bekommen 2026 einen neuen Standort. Am 19. und 20. September 2026 öffnet eine der großen HiFi-Veranstaltungen im Süden Deutschlands ihre Türen im Mövenpick Hotel Stuttgart Airport.

Nach intensiven Gesprächen und Planungen steht fest: Die SDHT bleiben Stuttgart treu und schlagen gleichzeitig ein neues Kapitel auf. Der kurzfristige Standortwechsel stellt das Organisationsteam zwar vor eine besondere Herausforderung, bietet aber zugleich neue Möglichkeiten für die weitere Entwicklung der Veranstaltung.

„Ein Standortwechsel wenige Wochen vor einer Messe dieser Größenordnung ist natürlich eine Herausforderung. Aber wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass wir flexibel reagieren und auch kurzfristige Veränderungen erfolgreich umsetzen können. Für uns war von Anfang an klar: Die Süddeutschen HiFi-Tage 2026 finden statt – und wir freuen uns sehr, mit dem Mövenpick Hotel Stuttgart Airport eine neue Heimat für dieses Jahr gefunden zu haben“, erklärt Ivonne Borchert-Lima, Geschäftsführerin und Veranstalterin der HiFi-Tage.

Sehr gute Erreichbarkeit für Besucher und Aussteller

Der neue Standort bietet insbesondere bei der Anreise Vorteile. Das Mövenpick Hotel Stuttgart Airport, Flughafenstraße 50, 70629 Stuttgart, befindet sich unmittelbar am Flughafen Stuttgart und in direkter Nähe zur Messe Stuttgart und zum ICS Internationalen Congresscenter.

Durch die direkte Anbindung an S-Bahn und U6 ist das Hotel auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln komfortabel erreichbar. Für überregional anreisende Besucher und Aussteller bietet die Nähe zu Flughafen und Autobahn zusätzliche Vorteile.

Das Konzept der SDHT bleibt bestehen

Am bewährten Charakter der Süddeutschen HiFi-Tage ändert der Umzug nichts: Auch 2026 dreht sich ein ganzes Wochenende lang alles um hochwertige Musikwiedergabe, innovative Audiotechnik und das persönliche Hörerlebnis.

Zahlreiche Hersteller, Vertriebe und Fachhändler präsentieren ihre aktuellen Produkte und Neuheiten. Lautsprecher, Verstärker, Plattenspieler, Streaming-Lösungen, Kopfhörer, Kabel und Zubehör können nicht nur angesehen, sondern vor allem gehört und unmittelbar erlebtwerden.

Vorführungen, persönliche Gespräche mit Entwicklern und Branchenexperten sowie Workshops ergänzen das Messeprogramm.

„Die HiFi-Tage leben davon, dass Besucher Technik nicht nur auf Bildern sehen oder darüber lesen, sondern Musik wirklich erleben können. Genau dieses persönliche und emotionale Messeerlebnis möchten wir auch am neuen Standort bieten“, so Borchert-Lima.

Kurzfristiger Wechsel – voller Fokus auf eine erfolgreiche Messe

Das Organisationsteam arbeitet derzeit gemeinsam mit dem Hotel und den Ausstellern mit Hochdruck an den letzten Details, der Raumplanung und einem möglichst reibungslosen Wechsel.

Für die Besucher bleiben Termin und Öffnungszeiten unverändert:

Samstag, 19. September 2026: 10:00–18:00 Uhr

Sonntag, 20. September 2026: 10:00–16:00 Uhr

„Natürlich hätten wir uns für einen Standortwechsel mehr Vorlauf gewünscht. Aber manchmal entstehen aus unerwarteten Veränderungen auch neue Chancen. Unser gesamtes Team und unsere Aussteller ziehen mit – und genau diese Unterstützung zeigt uns, wie stark die HiFi-Community ist. Jetzt schauen wir nach vorne und freuen uns auf zwei großartige Tage in Stuttgart“, erklärt Ivonne Borchert-Lima.

Süddeutsche HiFi-Tage 2026 19. & 20. September 2026 NEUER VERANSTALTUNGSORT: Mövenpick Hotel Stuttgart Airport Flughafenstraße 50 70629 Stuttgart Öffnungszeiten: Samstag: 10:00–18:00 Uhr Sonntag: 10:00–16:00 Uhr Weitere Informationen, Aussteller, Programm und Tickets werden laufend über die Website der HiFi-Tage veröffentlicht.