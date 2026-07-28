Süddeutsche HiFi-Tage am 19. & 20. September 2026 im Le Méridien Stuttgart: Klang erleben, Technik entdecken

Wenn sich am 19. und 20. September 2026 die Türen des Le Méridien Stuttgart öffnen, wird die Landeshauptstadt erneut zum Treffpunkt für Musikliebhaber, Audiophile und alle, die hochwertige Musikwiedergabe live erleben möchten. Die Süddeutschen HiFi-Tage 2026 bieten die Gelegenheit, aktuelle Audiotechnik nicht nur anzusehen, sondern vor allem zu hören – genau dort, wo ihre Stärken am besten zur Geltung kommen.

Ob Lautsprecher, Verstärker, Plattenspieler, Streaming-Lösungen oder Kopfhörer – zahlreiche Hersteller und Vertriebe präsentieren ihre Neuheiten in wohnraumähnlichen Vorführräumen. Statt lauter Messehallen erwartet die Besucher eine entspannte Atmosphäre, die konzentriertes Hören und den direkten Vergleich verschiedener Klangkonzepte ermöglicht.

Doch die Süddeutschen HiFi-Tage sind weit mehr als eine Produktausstellung. Sie sind ein Ort des persönlichen Austauschs. Entwickler, Produktspezialisten und Hersteller stehen für Gespräche zur Verfügung, beantworten Fragen und geben Einblicke in die Technik hinter ihren Produkten. Gerade dieser direkte Kontakt macht den besonderen Reiz der Veranstaltung aus und schafft eine Nähe, die online nicht zu ersetzen ist.

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Ganz gleich, ob langjährige Mitglieder der HiFi-Szene oder Interessierte, die sich erstmals intensiver mit hochwertiger Audiotechnik beschäftigen – die Messe bietet für jedes Erfahrungsniveau spannende Eindrücke. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, verschiedene Systeme unter identischen Bedingungen zu vergleichen, neue Marken kennenzulernen oder Anregungen für die eigene Musikanlage zu sammeln.

Mit seiner zentralen Lage und den kurzen Wegen bietet das Le Méridien Stuttgart den idealen Rahmen für ein entspanntes Messewochenende. Musikbegeisterte finden hier Inspiration, kompetente Beratung und zahlreiche Gelegenheiten, den musikalischen Horizont zu erweitern.

Die Süddeutschen HiFi-Tage stehen für Leidenschaft, Innovation und die Freude an exzellentem Klang. Zwei Tage voller Musik, spannender Begegnungen und beeindruckender Hörmomente zeigen, warum hochwertige Audiotechnik besonders dann überzeugt, wenn sie unter realen Hörbedingungen erlebt werden kann.

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Süddeutschen HiFi-Tage

Sa. 19. & So. 20. September, Sa. 10 bis 18 Uhr , So. 10 bis 16 Uhr, Hotel Le Méridien, Stuttgart, alle Infos: www.hifitage.de/sdht