s'Freibad tanzt

Drei Tage Sonne, Beats und Badespaß – das Freibad wird zur Festival-Location! Erlebt ein Wochenende voller Musik, Cocktails, Streetfood und Sommerstimmung – tanzbar, entspannt, einzigartig.
Freitag
Einlass ab 16:00 Uhr über den regulären Freibad-Eingang
Letzter Einlass über das Freibad: 19:00 Uhr
Ticket an der Freibad-Kasse vorzeigen → Festival-Armband erhalten Freibad-Eintritt ist inklusive – also Badehose nicht vergessen!
Nach Freibad-Schluss bleibt das Festival natürlich offen
Zugang am Abend: direkt am Parkplatz neben dem blauen Drehkreuz
Ab 16:00 Uhr: DJs, Cocktails in der Schirmbar, Beach-Vibes, Foodtrucks, gezapftes Bier
Musikende: 01:00 Uhr Gelände schließt: 02:00 Uhr
Samstag
Einlass ab 12:00 Uhr über den regulären Freibad-Eingang
Letzter Einlass über das Freibad: 19:00 Uhr Ticket an der Freibad-Kasse vorzeigen → Festival-Armband erhalten
Freibad-Eintritt ist inklusive – also Badehose nicht vergessen!
Nach Freibad-Schluss bleibt das Festival natürlich offen
Zugang am Abend: direkt am Parkplatz neben dem blauen Drehkreuz
Ab 12:00 Uhr: DJs, Cocktails in der Schirmbar, Beach-Vibes, Foodtrucks, gezapftes Bier
Musikende: 01:00 Uhr Gelände schließt: 02:00 Uhr
Sonntag
Eintritt frei auf das Festivalgelände – kein Ticket nötig
Wer ins Freibad möchte, braucht ein reguläres Freibad-Ticket Dauerkartenbesitzer können zwischen Freibad und Festival wechseln
Highlight: Sonntagsbraten 12:00-14:00 für 13,50 € → bitte vorab im Onlineshop bestellen
Ab 15 Uhr: Kaffee & Kuchen (solange der Vorrat reicht) Der Kiosk bleibt geschlossen – aber Foodtrucks sorgen für alles, was ihr braucht,
Am Sonntag gilt: Barzahlung an allen Ständen
Zahlungssystem
Freitag & Samstag:
• Alle Speisen & Getränke werden mit Festival-Chips bezahlt
• Erhältlich an der Festival-Kasse
• Nur Barzahlung beim Chip-Kauf
Sonntag:
• Direkte Barzahlung an allen Verkaufsständen
Anreise & Parken
• Parkplätze direkt am Freibad (solange verfügbar)
• Ausweichparkplätze: an der Sporthalle Langenburg
Wichtige Hinweise
Erlaubt:
• Gute Stimmung
• Badesachen
• Rücksicht aufeinander
Nicht erlaubt:
• Glasflaschen
• Offenes Feuer
• Gefährliche Gegenstände
• Zelten
Sonstiges
Bitte nutzt die vorhandenen Mülleimer & Aschenbecher Bitte verlasst das Gelände nach Veranstaltungsende spätestens um 2:00 Uhr, damit alles rechtzeitig für den nächsten Tag vorbereitet werden kann
Für ein Wiedersehen 2026
s'Freibad tanzt lebt vom gemeinsamen Miteinander. Seid respektvoll, achtet auf das Gelände und eure Mitmenschen damit wir auch im nächsten Jahr wieder zusammen feiern können.
alle Infos gibt es hier.