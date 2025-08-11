s'Freibad tanzt

Drei Tage Sonne, Beats und Badespaß – das Freibad wird zur Festival-Location! Erlebt ein Wochenende voller Musik, Cocktails, Streetfood und Sommerstimmung – tanzbar, entspannt, einzigartig.

Freitag

Einlass ab 16:00 Uhr über den regulären Freibad-Eingang

Letzter Einlass über das Freibad: 19:00 Uhr

Ticket an der Freibad-Kasse vorzeigen → Festival-Armband erhalten Freibad-Eintritt ist inklusive – also Badehose nicht vergessen!

Nach Freibad-Schluss bleibt das Festival natürlich offen

Zugang am Abend: direkt am Parkplatz neben dem blauen Drehkreuz

Ab 16:00 Uhr: DJs, Cocktails in der Schirmbar, Beach-Vibes, Foodtrucks, gezapftes Bier

Musikende: 01:00 Uhr Gelände schließt: 02:00 Uhr

Samstag

Einlass ab 12:00 Uhr über den regulären Freibad-Eingang

Letzter Einlass über das Freibad: 19:00 Uhr Ticket an der Freibad-Kasse vorzeigen → Festival-Armband erhalten

Freibad-Eintritt ist inklusive – also Badehose nicht vergessen!

Nach Freibad-Schluss bleibt das Festival natürlich offen

Zugang am Abend: direkt am Parkplatz neben dem blauen Drehkreuz

Ab 12:00 Uhr: DJs, Cocktails in der Schirmbar, Beach-Vibes, Foodtrucks, gezapftes Bier

Musikende: 01:00 Uhr Gelände schließt: 02:00 Uhr

Sonntag

Eintritt frei auf das Festivalgelände – kein Ticket nötig

Wer ins Freibad möchte, braucht ein reguläres Freibad-Ticket Dauerkartenbesitzer können zwischen Freibad und Festival wechseln

Highlight: Sonntagsbraten 12:00-14:00 für 13,50 € → bitte vorab im Onlineshop bestellen

Ab 15 Uhr: Kaffee & Kuchen (solange der Vorrat reicht) Der Kiosk bleibt geschlossen – aber Foodtrucks sorgen für alles, was ihr braucht,

Am Sonntag gilt: Barzahlung an allen Ständen

Zahlungssystem

Freitag & Samstag:

• Alle Speisen & Getränke werden mit Festival-Chips bezahlt

• Erhältlich an der Festival-Kasse

• Nur Barzahlung beim Chip-Kauf

Sonntag:

• Direkte Barzahlung an allen Verkaufsständen

Anreise & Parken

• Parkplätze direkt am Freibad (solange verfügbar)

• Ausweichparkplätze: an der Sporthalle Langenburg

Wichtige Hinweise

Erlaubt:

• Gute Stimmung

• Badesachen

• Rücksicht aufeinander

Nicht erlaubt:

• Glasflaschen

• Offenes Feuer

• Gefährliche Gegenstände

• Zelten

Sonstiges

Bitte nutzt die vorhandenen Mülleimer & Aschenbecher Bitte verlasst das Gelände nach Veranstaltungsende spätestens um 2:00 Uhr, damit alles rechtzeitig für den nächsten Tag vorbereitet werden kann

Für ein Wiedersehen 2026

s'Freibad tanzt lebt vom gemeinsamen Miteinander. Seid respektvoll, achtet auf das Gelände und eure Mitmenschen damit wir auch im nächsten Jahr wieder zusammen feiern können.

alle Infos gibt es hier.