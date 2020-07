Fotos: Schloss Langenburg

Vor 50 Jahren wurde auf Schloss Langenburg das Deutsche Automuseum gegründet, das Schlosscafé im Rosengarten eröffnete vor 70 Jahren und das Schlossmuseum wird 60. Aufgrund der Corona-Pandemie können die Jubiläen nicht wie geplant gefeiert werden, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und weiter geht es auf alle Fälle schon jetzt.

Zur Feier des Jahres werden im Deutschen Automuseum Autoikonen der 1970er-Jahre gezeigt, außerdem gibt es eine Sonderausstellung zu den Museumsgründern. Im Mittelpunkt steht Rennsport-Legende und Mitbegründer Richard von Frankenberg. Das Automuseum ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Ein extra angelegter Rundgang, der die Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften gewährleistet, macht den Besuch für alle Gäste auch in der Corona-Zeit lohnenswert.

Fotos: Schloss Langenburg

Das traditionsreiche Schlosscafé mit der großen Terrasse und dem einzigartigen Blick in das idyllische Jagsttal lockt mit leckeren Eisvariationen, selbstgemachten Kuchen und Torten sowie Kaffeespezialitäten. Auch hier sorgen entsprechende Vorkehrungen für genügend Abstand. Auch muss niemand auf das beliebte »Fürstliche Frühstück« verzichten. Termine können über die Website www.schlosscafe-langenburg.de eingesehen und reserviert werden. Radfahrer, E-Mobilisten und Wanderer finden rund um Schloss Langenburg eine atemberaubende Kulisse für einen Tagesausflug. Die ausgezeichneten Fahrradwege und naturnahen Wanderstrecken führen durch stille Wälder, das artenreiche Jagsttal, vorbei an Kulturdenkmälern und zu Aussichtspunkten mit herrlich weitem Ausblick. E-Biker können ihren Fahrrad-Akku an der Ladestation vor dem Eingang zum Automuseum laden. Wer mit dem E-Auto unterwegs ist, kann die beiden E-Tankstellen nutzen.

Foto: Uwe Stoeffler

Alle, die eine Kombination aus prunkvollem Schloss und naturnahmen Tourismus ausgiebig genießen möchten, werden die aufwändig renovierten Ferienwohnungen im ehemaligen »Kutscherhaus« und im ehemaligen »Marstall« lieben. Mitten in der zauberhaften Altstadt von Langenburg und gleichzeitig in unmittelbarer Nähe zum Schloss gelegen, ist eine Übernachtung in diesen denkmalgeschützten Gebäuden mit ihrem historischen Charme etwas ganz besonderes. Buchung sind unter www.schloss-langenburg.de/ferienwohnungen möglich.

Fürst Philipp, Hausherr von Schloss Langenburg, und sein Team freuen sich, dass die Saison nach dem Lockdown nun endlich startet: »Das große Jubiläumsjahr (50/60/70) war natürlich etwas anders geplant, aber trotzdem haben wir für die Besucher eine attraktive Ausstellung im Automuseum. Vom ersten Opel-Manta-Model über große Straßenkreuzer von Mercedes bis hin zu den Klassikern aus dem Hause Porsche zeigen wir Fahrzeuge, die für viele zu einer lieben Erinnerung geworden sind. Die 1970er-Jahre lassen wir zudem gemeinsam mit den beiden Gründern hochleben. Die vor der Corona-Pandemie geplanten Jubiläumsfeiern werden nachgeholt. Wenn nicht in diesem, dann bestimmt im nächsten Jahr…«

Schloss Langenburg

Schloß 1 · 74595 Langenburg

Tel. 07905-9419034 · www.schloss-langenburg.de