Die Geschichte die zum Kultstatus führte begann im Mai 1972 als Sportgaststätte in Kochendorf. Der Gründer Charly Meier, der als vielseitiger, aktiver Sportler im Unterland bekannt war brachte seine Sportfreunde nach dem Training mit ins Lokal. Seine Frau Liane kochte mit viel Liebe und Leidenschaft für ihre Gäste. Bald wurde die Gaststätte unter dem Namen „Schnitzel Charly" bekannt. Viele Jahre lang lebten die Beiden nur für ihre Gaststätte und haben sie dadurch zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt gemacht. Die Kult-Gaststätte wird seit 2010 in zweiter Generation mit genauso viel Liebe und Einsatz von der Tochter Nancy Bach weitergeführt. Seit 48 Jahre ist und bleibt das Motto im Schnitzel Charly »We love Schnitzel!« Hier werden alle Schnitzel-Fans glücklich gemacht. Für die Mutigen und sehr Hungrigen serviert die Küche das Kult-Schnitzel mit 640g. Auch an das leibliche Wohl der Frauen wird gedacht und sie werden mit einem Ladyschnitzel verwöhnt. Alle Kinder können zwischen verschiedenen Kindermenüs auswählen, denn früh übt sich wer ein Schnitzel Charly-König werden will. Putenschnitzel in allen Variationen und Burger runden das Angebot ab.

Schnitzel Charly

Erlenweg 15 · 74177 Bad Friedrichshall

Tel. 07136-6130 · www.schnitzel-charly.de