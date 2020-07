Hoch über Ellhofen, auf dem höchsten Berg im Weinsberger Tal, dem Ketzersberg, direkt am TSV Sportplatz liegt die Schnitzelhütte mit Biergarten in schönem Ambiente und mit weitem Blick über das Weinsberger Tal und die Weinberge. Schnitzel in vielen Variationen laden zum Probieren ein. Das kleinste kostet 3,70 Euro. Die Familienplatte gibt es immer donnerstags für 20,50 Euro. Sie besteht aus sechs kleinen Schnitzeln mit Pommes Frites, Spätzle und Soße. Das Angebot gilt nicht an Feiertagen. Essen ist ein Stück Lebensfreude. Und so sollen die Gäste der Schnitzelhütte ihr Schnitzel auch mit allen Sinnen genießen. Das Fleisch wird aus dem zarten und mageren Schweinerücken geschnitten und immer frisch zubereitet. Es empfiehlt sich, viel Hunger und Appetit mitzubringen, denn die Schnitzel sind innen so saftig und zart und außen herrlich knusprig, dass man nicht genug davon bekommt. Ob mit Pilzen, gebackenem Camembert oder Spiegelei und Speck - dem Geschmack sind keine Grenzen gesetzt. Natürlich gibt es auch andere Gerichte und eine Auswahl an Vesper, Salaten und Beilagen. Für Kinder ist genügend Platz zum Toben. Parkplätze direkt am Haus sind in großer Zahl vorhanden. Jeden Dienstag wird ein Mittagstisch angeboten.

Schnitzelhütte

Eulenbergstraße 60 · 74248 Ellhofen

Tel. 07134-18505 · www.schnitzelhuette.de