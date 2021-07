Schwäbische Waldbahn: Mit Volldampf ins Vergnügen

Nostalgische Momente auf ganzer Strecke. Die Dampfzüge der Schwäbischen Waldbahn bringt ihre Passagiere vor den Toren Stuttgarts hinaus in den märchenhaften Schwäbischen Wald. Auf einer kultigen Reise in die Vergangenheit der Eisenbahnen entdecken sie neben dem einzigartigen Landschaftswechsel von Schorndorf über Rudersberg hinauf nach Welzheim drei imposante Viadukte. Auf insgesamt knapp 23 km entschleunigt die am Kopf des Zuges ziehende Dampflok und erklimmt den Berg unter lautem Schnauben in 60 Minuten. Insgesamt 11 Haltestellen laden zum Verweilen und Entdecken ein. Ob Mühlen, Wandern oder Radfahren, für jeden ist etwas dabei. Mit dem neuen Tourenportal »Schwäbische Waldbahn Aktiv« können Wanderungen und Radrouten ganz unkompliziert über Komoot durchgeführt werden. An ausgewählten Fahrtagen fährt die Schwäbische Waldbahn bereits ab Stuttgart Hauptbahnhof – und wer Events mag, ist bei der Schwäbischen Waldbahn sowieso richtig: von Gin-Tasting über Kabarett oder mysteriöse Morde im Krimidinner bis hin zu geführten Wanderungen.

Schwäbische Waldbahn

Kirchplatz 3 · 73642 Welzheim

Tel. 07182-800815 · www.schwaebische-waldbahn.de