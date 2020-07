Seit 10 Jahren authentisch

Am 08.07.2020 gibt es einen Grund zu feiern, denn das Sam Kullman's Diner in Ludwigsburg wird 10 Jahre alt. Dieses Jubiläum will gebührend gefeiert werden – mit tollen ­Specials und DJ-Set.

Neben Linthe, Kaiserslautern, Regensburg und Würzburg, eröffnete im Juni 2010 das Sam Kullman's Diner in Ludwigsburg. »Seit jeher stehen wir für ehrliche, frische und leckere Gerichte auf Basis eigener Rezepturen in einer authentischen Diner Atmosphäre«, so Thomas Backmund, Geschäftsführer des Kullman’s Diner Ludwigsburg.

»Das abwechslungsreiche Angebot von Kullman’s umfasst einfache, handwerklich hergestellte, Diner-typische Grill- & BBQ- Gerichte ohne viel Schnickschnack, aber dafür mit dem besten Geschmack.« Wie fast alle Original-Diner ist Kullman’s laut Backmund ein familiengeführtes Restaurant und spricht damit alle Altersgruppen und Gesellschaftsklassen an.«

Im Juli möchte das Sam Kullman's Diner-Team mit seinen Gästen auf 10 erfolgreiche Jahre zurückblicken und dieses Jubiläum gebührend feiern. So werden es am Freitag, den 10. Juli und Samstag, den 11. Juli leckere Gerichte frisch aus dem Smoker angeboten. Hinzu kommt das neue Kullman’s Eis – sogar ein Glücksrad mit vielen tollen Gewinnen soll es geben! Den ganzen Juli lang werden Klassiker-Gerichte wie Bahama Mama Basket, Pulled Pork Mac 'n' Cheese, Crispy Chicken Filet Fingers oder den Kullman´s Roadside Burger für nur 10 Euro auf der Speisekarte stehen. In der Woche vom 08. bis zum 12. Juli ist das Lagerbier im Angebot für nur 2,50 Euro.

Und das ist noch nicht alles: Am Samstagabend, 11. Juli und Sonntagmittag, 12. Juli legt DJ Stefan XL zur Feier des Jubiläums auf. Das Kullman’s Team freut sich darauf, gemeinsam das 10-jährige Bestehen des Diners feiern zu können. Unbedingt reservieren!

Sam Kullman's Diner

Pflugfelder Straße 22 · 71636 Ludwigsburg

Tel. 07141-2983140 · www.kullmans-bestellungen.de